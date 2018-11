Brøt magisk grense etter nytt superløp

Ap må vokte seg for maktarroganse

Saken oppdateres.

20-åringen fra Trondheim gikk inn til 34,99 i nattens løp i japanske Obihiro.

Det er personlig rekord for Magnussen, og tiden var nok til å bli nummer to i B-gruppen i verdenscupen. Han var tre hundredeler bak japanske Masada Yamada.

Det betyr samtidig at han rykker opp til A-gruppen og får konkurrere med de aller beste allerede neste helg, i verdenscupløpene på utendørsbanen i Tomakomai.

Fikk du med deg denne? Her er Bjørn (20) fra Trondheim nær ved å sjokkere OL-helten

Knallstart på sesongen

Nattens løp var så sterkt at det hadde holdt til en sjetteplass i A-gruppen, der OL-vinner Håvard Holmefjord Lorentzen ble nummer tre, med 34,77.

Se resultatlisten her (ekstern lenke)

Magnussens tidligere personlige rekord på 35,01 ble satt på den svært raske isen i Calgary i desember i fjor, og sesonginnledningen har vært meget lovende for Magnussen.

Det har blant annet resultert i NM-sølv i Vikingskipet, kun 16 hundredeler bak Lorentzen. Da ledet trondheimsgutten frem til den siste langsiden.

Les også: Trønderen unngår å trene i Trøndelag

Se løpet her:

Planlegger å gå enda raskere

– Jeg har som mål å hevde meg i toppen på 500, og være med og kjempe mot de aller beste i verden der. På en heldig dag kan jeg nærme meg pallen i løpet av sesongen, sa Magnussen til Adresseavisen i begynnelsen av november.

Allerede nå er han ikke veldig langt unna.

Det aller første målet var å komme seg under 35 sekunder. Men 34,99 er bare et delmål på veien.

– Får jeg gått løp i Calgary eller Salt Lake City, hadde det vært veldig kult å komme meg ned mot 34 blank. Det er et mål. Og jeg hadde vært veldig fornøyd med 34,3, sa Magnussen for knappe to uker siden.