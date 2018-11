– De tenker nok litt på nostalgien. Om folk liker det, så greit for meg.

Dette treningssenteret er kun for kvinner

Saken oppdateres.

TOMAKOMAI: Under sesongens andre verdenscuphelg i Tomakomai i Japan tok Norge andreplassen på lagtempo fredag morgen, norsk tid. Laget som besto av Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Sindre Henriksen gikk solid hele lagtempoen, sett bort fra at laget, og spesielt Henriksen, sprakk litt på slutten.

Nederland vant øvelsen med 3.45,87. Det var 1,28 sekunder bedre enn Norge, som dermed ikke hadde slått Nederland, uavhengig av om laget slo litt sprekker på oppløpssiden. Japan kom på tredjeplass, 1,30 sekunder bak Nederland.

– Det var litt sjokk for min del. Jeg har ikke gått lagtempo siden i OL, forteller Sindre Henriksen.

Som mange vil huske, ble Norge olympiske mestere på lagtempo under OL i Pyeongchang tidligere i år.

Gadd ikke rope

Norges andreplass var en forbedring fra forrige verdenscuphelg. Da det ble tredjeplass.

– Jeg ble stiv på slutten, og fikk et feilskjær på nest siste langside. Men da var det bare 200 meter igjen, og da gadd jeg ikke rope på de to andre at de måtte vente på meg. Jeg gikk heller det jeg kunne, og det holdt til andreplass. Heldigvis, sier Henriksen.

Lunde Pedersen synes sesongens andre lagtempo gikk bra, og han føler seg skarpere enn forrige helg. Lørdag venter 1500-meter og søndag er det 5000-meter.

– Det blir spennende, jeg ser frem til det. Jeg føler meg bedre enn forrige helg, og nå satser jeg på å avslutte godt her i Japan og reise hjem med en god følelse, sier Lunde Pedersen.

– Bra for sporten

De som så TV-bildene fra Tomakomai la merke til én uvant ting: Løpet foregikk utendørs. I stedet for konstruksjoner i betong og stål, som vanligvis omgir løperne når de går inne i en hall, var det lyng, gress og natur som var utgjorde kulissene.

– Jeg tror jeg er bedre inne enn ute, men det gir en litt annen stemning å gå utendørs. Jeg synes det er gøy, sier Henriksen.

For dem som er kjent på Slåtthaug, så banen i Japan til forveksling ganske lik ut. Henriksen har fått mange tilbakemeldinger på Instagram fra folk som synes banen likner.

At det blir gått mer ute virker å være en trend i internasjonal skøytesport. Verdensmesterskapet i Amsterdam i vår var utendørs. Nå er det altså verdenscuphelg utendørs. Og tidlig i januar skal det være EM allround og sprint utendørs i Collalbo, Italia.

– De tenker nok litt på nostalgien. Om folk synes det er gøy å se noe annet enn bare i hallene, så er det bra, mener Henriksen. Lunde Pedersen er enig i at det er bra med større variasjon i skøytesporten, og at det blir vist andre TV-bilder enn fra innendørshaller.

– Jeg vet ikke om alle er enige, men jeg synes det er moro å gå ute av og til også, sier Lunde Pedersen.

Ifølge Henriksen oppleves det ganske forskjellig å gå ute i forhold til inne.

– Det er litt trekk, du får ikke det samme fallet i svingen og du må dunke på hele tiden i stedet for at du kan slappe litt av på langsidene og trykke til i svingene, sier Henriksen.

– Det er ikke nødvendigvis den raskeste fra helgen før som vinner. Det blir litt andre utslag når man går ute, men jeg synes det er greit, sier Lunde Pedersen.

Lorentzen langt nede

På 500-meter gikk det ikke bra sett med norske øyne. Verdensmester Håvard Holmefjord Lorentzen fikset ikke utendørsisen i Tomakomai og endte helt nede på 11. plass med tiden 35,95.

Bjørn Magnussen ble nummer 14 med 36,07. Løpet ble vunnet av Tatsuya Shinhama med 35,45.

Hege Bøkko endte på 16.-plass på damenes 500-meter med 39,8. Nao Kodaira vant med 38,03.