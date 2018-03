Graabak etter hopprennet: – Står her som et spørsmålstegn

Norge faller til andreplass på listen over verdens lykkeligste land

Saken oppdateres.

– Jeg synes jeg gjorde et godt hopp, og skjønner ikke lengden. Jeg står her litt som et spørsmålstegn akkurat nå, sier Jørgen Graabak til Adresseavisen.

Da hadde han akkurat hoppet 126, 5 meter i storbakken.

Det holdt til 21. plass, og nå går han ut ett minutt og 20 sekunder bak japanske Go Yamamoto i langrennet. Det starter klokken 16.15.

– Er det mulig å ta igjen?

– Det er muligheter. I hvert fall å ta igjen gruppa hvor Jan (Schmid) og det kobbelet der. Så det skal være mulig å få seg en god plassering, sier Graabak – som ble nummer fem i tirsdagens renn.

Irritert Schmid

Var Graabak et spørsmålstegn, var Jan Schmid direkte irritert.

– Dårlig. Det har det vært i hele dag, sier han – og tenker på at han også hadde et «shaky» prøvehopp.

Schmid hoppet 125, 5 meter, men hadde dårligere forhold enn Graabak – og endte på 11. plass. Sjetne-løperen går ut ett minutt og ett sekund bak teten – altså 19 sekunder foran lagkompisen.

– Det er litt samme utgangspunkt som i går. Jeg har de samme folkene rundt meg, også. Så vi får se, sier Schmid om mulighetene senere i ettermiddag.

Riiber bunnet bakken

Mens de lokale håpene leverte ujevnt, imponerte Jarl Magnus Riiber stort. Han ligger på 2. plass etter hoppingen, 12 sekunder bak japanske Yamamoto.

Magnus Krog ligger også godt an etter hopprennet. Han er på 6. plass, 51 sekunder bak.

Magnus Moan hadde på sin side en ny tung dag i bakken. Han hoppet 121 meter, som holdt til 41. plass. Han er 2 minutter og 15 sekunder bak.