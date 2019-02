Saken oppdateres.

Tidlig mandag morgen kom beskjeden om at den finske hopplegenden Matti Nykänen er død, i en alder av 55 år. Den triste nyheten har naturlig nok blitt tatt imot med stor sorg i Finland.

– Man kan på noen måter si at nasjonen er i sjokk. Men med tanke på hvordan Matti levde er det heller ikke en overraskelse at han gikk bort i så ung alder, sier Pekka Holopainen i den finske storavisen Ilta-Sanomat.

Nykänens bortgang er den store nyheten på deres nettsider, slik den også er hos de andre nasjonale avisene. Rundt kl. 16.30 var over 20 av de øverste sakene på Ilta-Sanomats forside om dødsfallet.

– Det lages spesialbillag og dette kommer til å være den store nyheten i Finland i minst en uke, sier Holopainen.

En respektert rebell

Han mener at skihopperen uten tvil er blant de tre største idrettsstjernene Finland har hatt gjennom tidene. Men det var ikke bare prestasjonene i hoppbakken som gjorde at Nykanën fikk en stor plass i finnenes hjerter.

– Matti var veldig populær. I Norge har dere Oddvar Brå som er veldig folkekjær, og Matti er på samme nivå her, kanskje enda høyere til og med. Det er ikke bare på grunn av hvordan han var som idrettsmann. Han var en rebell som gjorde som han ville - og folket respekterte det, sier han.

Journalisten forteller om det finnene kaller «Matti-språk». Ingen kunne si ting på en like rar måte som Nykänen. Og selv når det virket som han ikke forsto helt hva han sa selv, ble det morsomt.

Holopainen trekker fram en klassiker fra et hopprenn da Nykänen var 21–22 år gammel.

– Matti ledet rennet etter første omgang og i pausen ble han intervjuet av en journalist som spurte «hva tenker du først og fremst på nå?». Da svarte Matti «Jeg tenker alltid på f****, men jeg må hoppe ferdig før jeg kan få meg det».

La opp - ble artist

Nykänen la opp i 1991 i en alder av 28 år. Han ble imidlertid ikke borte fra rampelyset av den grunn.

I 1992 slapp han albumet «Yllätysten yö» (Overraskelsenes natt). Det ble en stor suksess og han solgte til gullplate i Finland.

I 2015 opptrådte han som artist på en finsk restaurant på Gran Canaria. Da Aftenposten var til stede på konserten, hadde et trettitalls finner, et par nordmenn og en svensk dame betalt 10 euro for å komme inn og høre hopplegenden synge gamle hitlåter. Les reportasjen her.

Selv om han slapp album og reiste rundt som artist, var han ikke blant de beste musikerne, skal vi tro den finske journalisten Janne Grönroos.

– Nei, noen stor artist var han aldri, men alle ville se han uansett sangprestasjon, sier Grönroos som vil tilbake til idrettsutøveren.

– Det er vel ingen hemmelighet at han slet med alkoholen som utøver også. Flere ganger var det vel sagt at han burde ikke kjøre bil, men i samme tilstand hoppet han bakken ned og vant, sier 34-åringen.

Sitatmaskin

Han tror kultfiguren Nykänen står like sterkt igjen i ettertid som idrettsutøveren.

– Han var litt av en figur, da han var aktiv, men også seinere med alkoholen, volden og filmen om han, som kom for ikke så mange år siden, sier Grönroos.

Når vi spør Grönroos om hva han husker best så er han ikke i tvil.

– Sitatene, han var rett og slett en sitatmaskin. Man har jo uttrykket «Sjansene er 50/50, men Matti sa at sjansene var 50/60. Det gir ingen mening, men slik var han, kanskje regnet han på en litt annen måte enn oss andre, humrer Grönroos som til daglig jobber i Aftonbladet.

Grönroos drar frem det samme sitatet som Holopainen, men supplerer. Alle bærer preg av at Nykänen var i sin egen verden da han ble intervjuet. Et av de var da han ble spurt hvordan det var å sitte på bommen.

– Man får en Bon Voyage-følelse, svarte «Matti», han mente jo déjà vu, men han visste nok ikke forskjell, ler Grönroos avslutningsvis.

Dessverre var han også involvert i mer alvorlige hendelser. I tillegg til å slite med alkoholproblemer og pillebruk, har han flere ganger vært involvert i voldelige forbrytelser.

Ingen jobbet hardere

Selv om skandalene har vært mange og Nykänen har slitt i privatlivet etter at han la opp i 1991, er Holopainen tydelig på at mens han var aktiv, var Nykänen først og fremst en blodseriøs utøver som var med på å profesjonalisere hoppsporten gjennom sin innstilling.

– Han endret hele kulturen. Han trente mest, satset mest og tok hoppingen på dødens alvor. Han var ikke alltid den som drakk sprit. Han arbeidet hardt og trente to-tre ganger mer enn de andre, sier Holopainen og legger til:

– I Norge har dere uttrykket «hoppe etter Wirkola», vi har «hoppe etter Nykänen». Konkurransen man husker best er VM i Holmenkollen i 1982. Det var så mye vind at man egentlig ikke burde hoppet og det var så mye tåke at ingen så noe, men der vant han sitt første VM-gull. Man kan nok si at det var det mest ikoniske øyeblikket i karrieren hans.