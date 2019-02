– Landslagstrener sluttet etter uenighet med Kristoffersen

Direkte: Kristoffersen kjører for gull nummer to

Saken oppdateres.

Norges alpinlandslags teknikktrener Stefan Kornberger ga seg i jobben etter en uenighet med Henrik Kristoffersen, melder TV 2.

Landslagssjef Christian Mitter bekrefter overfor kanalen at Kornberger sluttet på grunn av Kristoffersen.

– Det var en utfordring med noen utøvere. Han (Kornberger) står for noen ting. Han står for fellesskapet, hardt arbeid og var en kar som var med i åtte år. Det er ikke på grunn av for hardt eller for mye arbeid at han sluttet, sier Mitter til TV 2.

– Du sier noen utøvere, er det Henrik?

– Ja, det er Henrik, bekrefter landslagssjefen.

TV 2 har konfrontert pappa Lars Kristoffersen med Mitters uttalelser, men verken han eller Henrik ønsker på nåværende tidspunkt å kommentere saken.

(NTB)