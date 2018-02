Norske OL-helter med klar beskjed til landslagsledelsen: - Disse må gå stafetten

Da forsto jeg plutselig at der vil det komme et skilt med «Trøndelag» og et raseri veltet opp i meg

- Vi får veldig mye pepper for fortau vi ikke har ansvar for

Saken oppdateres.

De norske langrennsherrene har ikke vunnet OL-gull i stafett siden Salt Lake City i 2002. Da spurtet Thomas Alsgaard inn til seier etter å ha kjempet mot italienske Cristian Zorzi på den siste etappen.

Før det hadde Anders Aukland, Frode Estil og Kristen Skjeldal gjort jobben på sine respektive etapper.

Siden den gang har man ikke vunnet en norsk stafett på herresiden i OL-sammenheng.

Dette er stafettheltenes drømmelag

Det er ennå ikke klart hvem som får gå stafetten for Norge, men Anders Aukland og tidligere lagkamerat Kristen Skjeldal er tydelige på hvem de håper blir tatt ut til søndagens renn:

Hans Christer Holund på den første etappen, Martin Johnsrud Sundby på den andre, Simen Hegstad Krüger på etappe nummer tre og Johannes Høsflot Klæbo på ankeretappen.

– Det er vanskeligst å velge ut en løper til den første etappen, men jeg går for Holund. Her kunne også Niklas Dyrhaug ha gjort en god jobb, sier Aukland.

Skjeldal legger på sin side særlig vekt på at det er Johannes Høsflot Klæbo som må gå ankeretappen.

– Hvis Klæbo får 15–20 sekunder ned til nestemann på ankeretappen, kan han styre tempoet inn mot mål som han vil, sier han.

Disse kan utfordre Norge

Det norske laget er blitt stemplet som favoritter før stafetten. De to gullvinnerne mener det er en riktig vurdering.

– Jeg tror de innfrir og at det blir gull, men da må alle levere. Det nytter ikke å skyve byrden over på Klæbo, sier Aukland.

Skjeldal er enig med den 45 år gamle langløperen.

– Jeg har vanskelig for å se at noen klarer å hamle opp med Norge. Mye kan skje, men de må nok finne seg i å være storfavoritter, sier han.

Aukland understreker at man bør se opp for et par av de andre lagene på søndag.

– Jeg er spent på hva de russiske utøverne kan få til, selv uten alle sine beste løpere. Sverige kan hevde seg, og jeg tror også Finland kan overraske. Ofte leverer lagene bedre på stafett enn det de burde sett ut ifra tidligere resultater.

– Vi har et luksusproblem

Odd-Bjørn Hjelmeset har fire VM-gull i stafett. I OL var han med å vinne sølv i Vancouver-OL. Hjelmeset, som også er kjent fra TV 2s langrennssendinger, mener fire mann skiller seg ut på det norske laget.

- Vi har to med OL-gull (Klæbo og Krüger, journ.anm.) som skal gå. Også har vi én med sølv (Sundby) og én med bronse (Holund). Sånn bør laget være. Det spørs om vi må sette Holund på førsteetappe og Martin på andre, sier Hjelmeset.

Han har tro på at tidligere lagkamerat Tor Arne Hetland velger et sterkt lag.

- Heldigvis har vi et luksusproblem. Jeg ønsker bare Tor Arne lykke til. Det blir sikkert bra. På papiret har vi det desidert beste laget som er mulig å få i Sør-Korea.

Hyller Hegstad Krüger

Simen Hegstad Krüger har virkelig fått sitt store gjennombrudd denne sesongen. Etter å ha tatt sin første verdenscupseier i desember har Lyn-løperen tatt ett gull og ett sølv i årets OL så langt.

Aukland og Skjeldal hyller 24-åringen.

– Hegstad Kruger er et eventyr. Det er nærmest en Askeladden-historie. Han har blomstret så til de grader, og det er herlig at flere av de litt mer ukjente kommer frem, også for langrennssporten som helhet. Jeg fryder meg over det og tar av meg hatten for ham, sier en entusiastisk Skjeldal.

Aukland har jobbet sammen med Krüger og er full av lovord om den ferske langrennshelten.

– Jeg har visst om Simen siden han var junior og også gått noen rulleskirenn sammen med ham. Han har alltid hatt veldig god kapasitet, og har gjort alt riktig. Derfor har han tatt store steg og gått fra å være en god løper til å bli en OL-vinner, avslutter han.