10. februar - OL i dag: Første mulighet for norske medaljer

Saken oppdateres.

Endelig kan vi benke oss foran tv-en med håp om norske medaljer.

Klokken 08.15 braker det løs med langrenn for kvinner, og her har Norge flust av gullkandidater.

Senere får vi både skiskyting, skøyter og hopp, så dette kan bli en fin norsk dag.

Dagens øvelser:

Klokken 01.05: Curling, mixed double, Norge–Finland (Eurosport Norge)

Klokken 02.00: Snowboard–Slopestyle kvalifisering, menn (TVNorge)

Klokken 08.15: Langrenn, 15 km fellesstart med skibytte for kvinner (TVNorge)

Klokken 12.00: Skøyter, 3000 meter for kvinner (Eurosport Norge)

Klokken 12.05: Curling, mixed double, Norge–USA (Eurosport 1)

Klokken 12.15: Skiskyting, 7,5 kilometer sprint for kvinner (TVNorge)

Klokken 13.35: Hopp, normal bakke for menn (TVNorge)

På TV: TVNorge, Eurosport og Eurosport Player.

Nordmenn i aksjon

Curling: Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien.

Snowboard: Torgeir Bergrem, Marcus Kleveland, Mons Røisland og Ståle Sandbech.

Langrenn: Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg.

Skøyter: Ida Njåtun.

Skiskyting: Tiril Eckhoff, Marte Olsbu, Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold.

Hopp: Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Daniel-André Tande.

Favoritter

Snowboard: Det kan fort bli edelt metall på flere av de norske utøverne. Marcus Kleveland er kanskje vårt største håp, til tross for at han er OL-debutant. Ståle Sandbech ble muligens fradømt gullet i forrige OL, så han er også en mulig medaljekandidat i år.

Langrenn: På skiatlon for kvinner har Norge flere favoritter. Både Marit Bjørgen, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga har mulighet til å stikke av med gull, sølv eller bronse.

Skiskyting: Ting ser ikke helt mørkt ut for skiskytterkvinnene heller. Tiril Eckhoff hadde en forferdelig sesongstart, men slo tilbake i Antholz i januar. Der tok hun seier på sprinten. Langrennsformen har vært god, og dersom Eckhoff får dreisen på standplass, kan hun sikre seg gullet. Synnøve Solemdal har en 4.-plass i verdenscupen denne sesongen.

Skøyter: På 3000 meter skøyter for kvinner stiller Ida Njåtun. Hun ble nummer ni i Erfurt i det siste løpet før OL, men var hele fem sekunder bak pallplass.

Hopp: Flere av de norske hopperne kan vinne medalje i normalbakken. Johann André Forfang gjorde det best under det siste hopprennet før OL, med en sjetteplass i Zakopane. Daniel André Tande har selvtilliten inne etter å ha blitt verdensmester i skiflyvning i januar, og de to andre kan også slå til.

Tilbakeblikk

Snowboard: Mange mener at det var en dommerskandale at Ståle Sandbech ikke vant slopestylekonkurransen i Sotsji. Men han fikk sølvet den eneste gangen det er blitt arrangert.

Langrenn: Skiathlon for kvinner ble en norsk suksess i forrige OL. Marit Bjørgen vant spurtduellen med Charlotte Kalla, og Heidi Weng tok den siste medaljen. Bjørgen tok også seieren i 2010, den gang foran Anna Haag og Justyna Kowalczyk. Bjørgen vant også 15 km skiathlon i VM i Lahti i fjor.

Skøyter: Norge har ingen store olympiske tradisjoner på 3000 meter skøyter for kvinner. Men ett gull har vi, fra 1980 da Bjørg Eva Jensen vant.

Skiskyting: 7,5 km sprint for kvinner har ikke vært en stor norsk olympisk øvelse. Norge har aldri fått olympisk medalje i øvelsen. Men i 2016 tok Tiril Eckhoff VM-gull på distansen i Oslo.

Hopp: Det har gått 12 år siden Norge vant OL-gull i normalbakke sist gang. Da var det Lars Bystøl som tok gullet i Torino. I Sotsji-OL tok Anders Bardal bronsen, bak en av årets favoritter Kamil Stoch.