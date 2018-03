17-årig sensasjon hylles av Kjetil André Aamodt: – Helt vanvittig!

Guide: Alt du trenger å vite for å begrense hva Facebook deler om deg

Saken oppdateres.

Overraskelsene kom på løpende bånd i storslalåmrennet under NM på Hafjell lørdag.

Verdensstjernen Henrik Kristoffersen skuffet stort med en femteplass. Det spørs imidlertid om 17 år gamle Lucas Braathen sørget for en enda større sensasjon.

Etter fjerdeplass i første omgang ga stortalentet full gass i finaleomgangen. Det holdt til sølv.

Mens Braathen suste forbi portene, var alpinlegenden Kjetil André Aamodt nesten lyrisk i NRKs kommentatorboks. «Helt vanvittig!», utbrøt Aamodt – tydelig imponert over 17-åringen fra Hokksund.

Satte ut gullvinneren med analyse

I NRKs studio - der han sto sammen med gullvinner Rasmus Windingstad og bronsevinner Marcus Monsen - fortalte Braathen hva han tenkte før finaleomgangen.

– Da tenkte jeg selvfølgelig at jeg må gjøre det bedre teknisk i neste omgang. Det var hovedfokuset – å gjøre det teknisk bedre. Og det klarte jeg. Jeg er spesielt fornøyd med toppen, fortalte Braathen til NRK.

For oppe på toppen kjørte Braathen fra alt og alle. Det var først på slutten av omgangen at han tapte gullet – med to hundredels margin til Windingstad.

– Det er nok det beste jeg har gjort i hele mitt liv, konstaterte han.

Da avbrøt en glisende Rasmus Windingstad:

– Han er altfor reflektert til å være 17 år.

– Bør nesten opp på verdenscuplaget

Lucas Braathen er i verdenstoppen i sin årsklasse. Men likevel så de færreste annenplassen komme.

17-åringen har nemlig aldri konkurrert i verdenscupen. Han konkurrerer dessuten sjelden i europacupen. I stedet hører han rent formelt hjemme på nivå tre – der han kjører såkalte FIS-renn.

– Dette er nytt for meg, jeg kjører egentlig bare FIS-renn ennå, men i dag hamler jeg opp med gutta som er to nivåer over meg. Dette hadde jeg absolutt ikke forventet, sier Braathen.

Kjetil André Aamodt antydet at Braathen er klar for større oppgaver.

– Han er 17 år gammel. Det er nesten så vi må dra ham rett opp på verdenscuplaget, sa Aamodt.

Han vurderte annenomgangen slik:

– Det var veldig godt gjennomført taktisk. Det var voksent kjørt hele veien. Dette er et prospekt vi må ta godt vare på.