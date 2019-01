Aksel Lund Svindal: – Jeg legger opp etter VM

Trøndelags første damebandylag på egen is

KITZBÜHEl: Den avslørte den norske alpinkongen under lørdag kveld KitzRaceParty, et arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-gjester.

– Jeg konsentrerer meg om VM i Åre, det blir mine siste renn sa han, ifølge hjemmesidene til Østerrikes Olympiske komite.

Fakta om Aksel Lund Svindal * Alder: 35 år (født 26. desember 1982) * Klubb: Nero * Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001 * Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 1 sølv (kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009. * Alvorlige skader: Kuttskade i setemuskelen (2007), akilles (2014), korsbånd og menisk (2016). * Aktuell: Tok fredag karrierens 36. verdenscupseier da han gikk til topps i super-G i Val Gardena.

Aftenposten har kilder som var på sponsorarrangementet lørdag kveld som kan bekrefte Svindals uttalelser.

– 2019-versjonen av Kitzbühel er tøffere enn 2019-versjonen av meg. Treningsomgangen tirsdag forårsaket noen problemer. Jeg sjekket kneet mitt i Innsbruck. Det var ingen ny skade, men den gamle klarte det ikke veldig bra, sa Svindal.

Da Aftenposten snakket med Lund Svindal på fredag, var han veldig tydelig på at det er to renn som gjelder for ham nå: Super-G i VM i Åre onsdag 6. februar og VM-utfor lørdag 9. februar.

– Om jeg halter litt på vei ut av målområdet etter å ha kjørt bra i Åre, så er det greit. Nå har jeg en mental innstilling på at det er det som gjelder, sa Svindal.

Nordmannen har tålt mye juling som idrettsutøver.

I 2007 kræsjet Aksel Lund Svindal i rundt 120 kilometer i timen i Beaver Creek i USA. Han falt så hardt at flere av jekslene hans sprakk. Tennene var likevel langt nede på listen over skadene fallet hadde påført ham: Brudd i kinnbenet og nesen. Et 11 centimeter dypt kutt i skinken som måtte sys lag for lag. På magen har han et langt arr etter at legene valgte å åpne ham fordi de fryktet indre blødninger.

Og siden den gang: Korsbåndskade og løs menisk, ribbensbrudd og småbrudd i ryggen, «jumpers knee» i begge knær, leggbenet slått av, avrevet akillessene og flere titalls andre skader så små at han ikke orker å nevne dem.

Les hele saken her.

Svindal har fire OL-medaljer, deriblant gull fra Super-G i Vancouver i 2010 og utfor fra Pyeongchang i fjor. Han har fem VM-titler, to sammenlagtseirer i verdenscupen og til sammen 36 rennseirer i verdenscupen.