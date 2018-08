Alpinsjefen: – Umulig å vite om Lund Svindal fortsetter

Bilen fikk skader for nesten 40 000 kroner da vognskur traff frontruta

Svindal er fortsatt i tenkeboksen om han skal fortsette på alpinlandslaget. Det er ingen tvil om at 35-åringen har lyst til å fortsette, men spørsmålet er om kneet er i en god nok forfatning og tåler nok en vinter med hardkjør helg etter helg.

De siste årene har Svindal hatt knetrøbbel som følge av uhellet i Kitzbühel i 2016. Da røk både korsbåndet og menisken. I tillegg fikk han bruskskader. Alpinstjernen har tidligere uttalt at han ikke har satt seg en tidsfrist og at han skal ta seg god tid før han bestemmer seg om han fortsetter eller ikke.

Alpinsjef Claus Ryste sier til NTB at det ikke er noe nytt angående situasjonen rundt Svindal, og at det neppe vil skje før sesongen nærmer seg. Men Ryste både håper og tror at alpinstjernen tar ett år til.

– Umulig å vite

– Jeg er positiv. Det gikk veldig bra i fjor. Han er flink til å gjøre de tingene som får det til å funke. Men det er hans kne, det er umulig å vite, sier alpinsjefen.

– Mentalt forholder jeg meg til at han skal kjøre. Tanken på at han ikke skal kjøre får komme når det ikke lengre går. Jeg tror det går, men jeg vet ikke, sier han videre.

Svindal har hatt fire alvorlige skadeavbrekk. Hvert enkelt tilfelle kunne ødelagt hans alpinkarriere, men han har alltid kommet tilbake. Nå venter hele Norge i spenning på om det blir en sesong til eller om det er stopp.

Ikke forstyrrende

– Er det forstyrrende at man ikke vet om lagets største stjerne fortsetter?

– Nei, det går fint. Å få med han videre ville være supert, men det er hans kne og karriere, men vi ønsker å tilrettelegge for at han kan være med. Det er ikke forstyrrende på noen måte, sier Ryste og legger til:

– Man må forholde seg til hvordan ting er nå, og per nå er han med på laget.

Tross problemer og smerter sist sesong suste Svindal inn til OL-gull i utfor i februar, som første nordmann i disiplinen. I verdenscupen står Svindal med 35 verdenscupseirer, der tre av dem kom sist sesong. Så får vi vente og se om det kommer mer alpinjubel fra Lørenskog-gutten.