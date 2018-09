– Jeg kjente at det nappet i akillesen

Alternativ trening for Moan etter Planica-smell

Saken oppdateres.

Kombinertprofilen klarte ikke gå det påfølgende rulleskirennet i Slovenia, og mandag bekreftet Moan på sin Twitter-konto at det blir alternativ trening de kommende dagene.

Veteranen kan samtidig være glad det ikke gikk verre da han deiset inn i vantet i bunnen av bakken med stor kraft.

– Jeg gjorde konkurransehoppet, kjørte ned på sletta og skulle prøve å stoppe. Jeg merket at jeg hadde litt for stor fart og reiste meg opp for å prøve å ploge, akkurat som man gjør på vinteren. Der jeg skulle ploge, var det imidlertid knusktørt, og dermed stupte jeg framover, forklarer Moan på sin Facebook-side.

– Jeg klarte å kaste inn hodet, men traff vantet i altfor stor fart. Jeg slo skulderen min og hofta mi ganske kraftig, tilføyer han.

Trønderen kunne til alt hell raskt fastslå at han ikke hadde brukket noe. Dermed slipper han et svært ubeleilig treningsavbrekk i en viktig del av sesongoppkjøringen.

– Jeg klarer å bevege både det ene og det andre. Ingenting er brukket, bare veldig forslått. Nå må jeg komme meg hjem og få lappet sammen kroppen. Kjedelig at dette skjedde, men jeg håper jeg nå har gjort unna alt med knall og fall før vinteren, sier han.

En vond ankel har også skapt problemer for Moan den siste tiden. Den har han fått behandling for med trykkbølger i håp om å bli smertefri.

– Det er litt tidlig å si hvordan dette slår ut, sa han til NTB nylig.

Kombinertveteranen ble vraket fra landslaget før den kommende VM-sesongen, men satser for fullt på egen hånd.

