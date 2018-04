Andreas Martinsen scoret sitt første Blackhawks-mål: - Kanskje vår mest effektive spiller

Even Hovland klar for Rosenborg

ST. LOUIS BLUES - CHICAGO BLACKHAWKS 3–4

Andreas Martinsen scoret sitt første mål for Chicago Blackhawks i kampen mot St. Louis Blues i NHL natt til torsdag. Blackhawks vant kampen 4-3.

Etter fine kombinasjoner i Blackhawks-angrepet fikk Martinsen pucken like foran mål. Med et kvikt håndledd sendte han pucken gjennom beina på Blues-målvakten og reduserte til 1-1 i første periode. Fem minutter tidligere hadde Robert Bortuzzo gitt hjemmelaget ledelsen.

Blues begynte så å dra ifra i midtperioden ved å sette inn to mål etter knappe seks minutter. Men Blake Hillman reduserte før periodeslutt og stillingen sto 3-2 til Blues.

Halvveis ut i siste periode utlignet Alex DeBrincat, og ni sekunder før kampslutt sørget Duncan Keith for at Blackhawks stakk av med seieren.

God kamp

Martinsen, som hadde 14.03 minutter på isen, noterte seg for fem skudd på mål – flest av alle på Blackhawks. Trener Joel Quenneville sier seg enig i at Martinsen leverte en god match.

– Martinsen var kanskje vår mest effektive spiller i dag, sa han.

Selv er Martinsen mest fornøyd med at laget stakk av med seier.

– Først og fremst var det godt å få en seier. Det er alltid gøy å vinne. Det var en morsom kamp. Jeg kjenner at jeg har blitt mer og mer komfortabel der ute. Det er alltid moro å spille med lave skuldre og selvtillit, sier Martinsen til Nettavisen.

Spiller for ny kontrakt

Til tross for at laget er ute av sluttspillet, er nordmannen blant flere spillere som kjemper for å overleve til neste sesong.

– Nå har vi to kamper igjen, så da er det bare å fortsette for min del. Jeg spiller for en ny kontrakt, og det er ikke vits i å holde igjen noe da, sier 27-åringen.