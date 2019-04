DNT tar grep for å unngå ny runde med omgangssyke i påsken

Arne Scheie: – En trist dag for NRK og idretten

Ny skolestreik for klimaet i mai

Her er mannen som skal bli norsk langrenns nye sjef

Saken oppdateres.

Torsdag morgen kom nyheten om at NRK mister store deler av rettighetene til vintersport fra og med 2021. Det gjelder blant annet i verdenscupene i langrenn, skihopp, kombinert og alpint. Det gjelder også VM på ski i de samme idrettene, i 2023 og 2025.

– Jeg synes dette er en trist dag for NRK og idretten, sier tidligere NRK-profil Arne Scheie.

– Ikke det beste for idretten

Scheie kommenterte fotball og skihopp på NRK i en årrekke, og var naturligvis ikke fornøyd da han fikk vite at Nent Group hadde sikret seg rettighetene fra statskanalen.

– NRK nådde ikke opp denne gangen, og jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det er pengene det står på. Jeg har fulgt med denne medieutviklingen lenge, og det virker som om organisasjonene er mer opptatt av penger enn selve utbredelsen, sier Scheie, som sluttet i NRK i 2014.

– Jeg har jo fulgt med i ettertid, blant annet på seertall hos kanalene. Og jeg mener ikke det er bra for seerne og idretten om det meste vil gå bak betalingsmur. Så må jeg understreke at det finnes dyktige folk over alt, og jeg tror de som er aller mest interessert i ski også vil være glade så lenge de får innholdet tilgjengelig, legger han til.

LES KOMMENTAREN: Langrennssporten kan ha skutt seg selv i foten

– Blir en utfordring

Jann Post, som har kommentert langrenn hos NRK helt siden 2007, er naturligvis også trist over nyheten.

– Dette er veldig trist og kjedelig for NRK. Merkevaren for NRK-sporten har vært vintersport på lørdagen og søndagen, og nå blir det en utrolig tøff utfordring å fylle alle timene i helgen med idrett, sier Post.

– NRK har nådd ut til et veldig stort publikum og har hatt enorme seertall, som da to millioner så ski-VM i Falun. Det har vært NRKs strategi å samle folket, og derfor er jo dette veldig synd. Også er det klart et nostalgisk syn på det, NRK var første leverandør med vintersport, legger han til.

– Hva betyr dette for deg?

– Jeg er jo vant til å kommentere langrenn, og har fulgt med hvert renn siden jeg begynte her. Så dette er jo en stor overgang for meg, jeg får jo ikke jobbet med det jeg liker best. Men det er jo mer alvorlig for NRK-sporten som helhet, så tror jeg vi kommer sterkere tilbake, svarer Post.

– Negativt for markedsverdien

Tidligere landslagsstjerne Eldar Rønning mener det er vanskelig å si hva det betyr for norsk langrenn at NRK mister rettighetene, men han peker på at tilgangen på gratis vintersport og langrenn blir delvis borte.

- Når jeg selv ser sport på tv som blir forstyrra av reklame, blir det ikke den samme opplevelsen. For markedsverdien kan det være negativt fordi NRK er noe alle har og kan se på uten å bli forstyrret, sier han.

Rønning mener NRK har levert gode sendinger fra mesterskap og at de også har klart å formidle folkefester. Han viser til at langrenn har vært i en særstilling hos kanalen ved at idretten har blitt sendt i beste sendetid hver helg.

Rønning mener allmennkringkasteren betydd mye for langrenn i forbindelse med profilering av idretten og utøverne.

- For vår del har det vært alfa og omega. Om det ikke har vært avgjørende, så har det vært viktig i profileringen av oss.

– Kan få drastiske konsekvenser

Tidligere skihopper Johan Remen Evensen jobber i dag som NRK-ekspert for statskanalens skihopp-sendinger. Han tror rettighetskjøpet av Nent Group kan få store konsekvenser for skihopping.

– Dette er jo trist. Jeg har vokst opp med å se sporten på NRK. Så blir det spennende hva de kan få til, jeg er spent på om Viasat vil klare å opprettholde den gode formidlingen av skihopping. NRK har betydd veldig mye for skihopp, og samlet det norske folk foran skjermen hver bidige helg. Det kan bli drastiske utslag på tv-seere, som kan prege sponsorene. Da vil det igjen gå utover skihopperne. Så jeg krysser fingrene og håper Viasat kan være med å løfte idretten, sier Evensen.

– For meg personlig er det også kjedelig, for jeg trives veldig godt i jobben min i NRK, legger han til.