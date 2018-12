Julequiz for store og små

Tour de Ski, Hoppuka og sjakk-VM. Her er de viktigste datoene

Dumpet kattunger ved Værnes og under søppelbøtte ved E6

Avsluttet 2018 perfekt: Her er Graabaks nyttårsforsett

Historikerne har lett etter denne kista i årevis. En tilfeldighet gjorde at den ble oppdaget

Kristoffersen og rivalen skulle gjøre opp om seieren – så gikk det galt for dem begge: – En kjempebombe

Håkon (28) var et av landets største skitalenter: Dette er hans råd til Nord-Norges nye Northug-kopi

To personer løslatt i dronesak

Avsluttet 2018 perfekt: Her er Graabaks nyttårsforsett

Historikerne har lett etter denne kista i årevis. En tilfeldighet gjorde at den ble oppdaget

Saken oppdateres.

De norske kombinertherrene fortsetter å herje. Etter fire seire på rad, ble det nedtur for Jarl Magnus Riiber søndag, etter en kontroversiell episode. Da var det en annen nordmann som klinte til: Jørgen Graabak vant nemlig etter spurtoppgjør med Johannes Rydzek og Fabian Riessle.

«Tight» reiseskjema

Det var 27-åringens første individuelle seier siden 12. januar.

– Det smakte veldig, veldig godt. Det var en perfekt avslutning på 2018 for min del, og det har ikke vært så mange lille julaftener som har vært bedre enn det her. Det var et bra oppspark til julefeiringen i hvert fall, så får vi se om vi kan opprettholde trykket, sier Graabak.

Han er på vei fra arenaen i Ramsau til flyplassen i hovedstaden Wien, en drøye tre timers tur. Derfra går flyet videre til Oslo. Mandag bærer det hjem til Trondheim.

– Det er «tight», men det skal gå. Vi har ikke mye ekstra å gå på, og i julen er det for eksempel færre flyavganger. Litt stang ut, så sitter vi plutselig på Gardermoen og feirer jul i morgen. Eller i Wien, sier Graabak.

Han ser frem til noen rolige dager hjemme nå.

– Jeg skal kose meg med god mat, slappe av og se annen sport. Så begynner verdenscupsirkuset igjen etter nyttår. Da sparkes det ganske fort igjen. Men vi får litt ro frem til det.

Har nyttårsforsettet klart

– Hvordan vil du oppsummere 2018, nå som det nærmer seg slutten?

– Det har vært litt opp og ned. Det har vært et fint år for min del, med mange gode opplevelser. Dette var bare en av mange. Det er kjempefint med et slikt punktum, sier han.

Han ønsker å kjempe enda oftere i toppen i året som kommer, og har også et konkret nyttårsforsett:

– Jeg har et mål om å gjøre det bra i et ski-VM. Så jeg skal forsøke å realisere det forsettet, sier han, og sikter til mesterskapet i Seefeld som begynner i slutten av februar.

Espen Bjørnstad ble nest beste norske på sjetteplass. Espen Andersen ble 13.-mann. Mens det som nevnt ble fadese for Riiber. Han holdt på å falle i hoppbakken, og den norske lagledelsen langet ut mot arrangøren. De mente det var «livsfarlig», på grunn av elendige forhold i overrennet.