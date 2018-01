Bardal debuterer i ny rolle: Skal bruke Hoppuka som OL-trening

Saken oppdateres.

INNSBRUCK: For selv om hoppskiene ikke er med når Anders Bardal ankommer Innsbruck tirsdag, så er det som skal skje veldig viktig.

35-åringen er hentet inn på laget til Eurosport, som har OL-sendingene i Pyeongchang. Det betyr at han får prøve seg i Hoppukas to siste renn, i Innsbruck og Bischofshofen.

Og det er ikke bare å kaste seg inn med mikrofon til OL.

Måtte i tenkeboksen

Da tilbudet kom, måtte trønderen gå noen runder, først med seg selv, deretter arbeidsgiver og så familien, før det viste seg at alle sa ja.

– Klart du må være med på dette, er svaret jeg fikk.

Bardal har aldri vært TV-ekspert tidligere, men følger i sporene til Espen Bredesen, Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen - som alle har eller har hatt denne oppgaven.

– Jeg fikk en forespørsel om å være med til OL, og nå blir resten av Hoppuka trening, sier han.

Bardal skal være direkte på Eurosport fra rennene i Innsbruck og Bischofshofen. Han gleder seg stort til oppgaven, og er glad for at han selv har lang erfaring.

Ble en stor mesterskapshopper

For Bardal, som deltok i OL i Salt Lake City første gang i 2002, har vunnet syv verdenscuprenn, han er blitt verdensmester både individuelt og for lag, og har to OL-bronse og tilsammen 12 internasjonale mesterskapsmedaljer.

Han la opp i 2015, da sesongen som inneholdt VM i Falun og suksess der, var over.

– Har det hendt at det har rykket i foten når du ser skihoppere i aksjon?

– Ja, når jeg ser hvor fine forholdene er. Jeg var på Lillehammer i desember, og der var det fantastisk flott. Men jeg har ikke vært i nærheten av å prøve meg i bakken. Jeg har som mål at jeg ikke skal gjøre det. Jeg tror ikke det vil gi noen god opplevelse, sier han.

Blir rennsjef i fremtiden

Bardal er i dag bosatt på Steinkjer med kone og tre barn i alderen to til åtte år. Han er finansrådgiver i banken, og hadde en jobb å gå til så fort toppidrettskarrièren var over.

Og det kan bli mer skihopping i fremtiden. Han er blitt læregutt.

– Jeg har fleipet litt med Hroar Stjernen om å ta over som rennleder i Granåsen. Det har han sagt er all right. Jeg har hengt på ham i to år, og var rennleder der under et COC-renn i sommer.

– Så nå blir du sjef under det rennet i hoppturneringen Raw Air i mars?

– Nei, jeg må lære litt mer, så får vi se i fremtiden, sier Bardal.

Får testet ut i to renn

Under Hoppukas siste del og i OL skal Bardal stå på sletten sammen med Jonas Berg-Johnsen fra Eurosport. De to blir lagkompiser.

– Det blir OL på en litt annen måte, sier mannen som for ti år, i januar, tok sin første individuelle verdenscupseier i polske Zakopane.

– Hva er ditt beste og verste minne fra Hoppuka?

– Det beste må være i Garmisch-Partenkirchen i januar 2013, da Anders Jacobsen vant og jeg ble nummer tre. Det verste må være rennet i Oberstdorf da Tom Hilde falt og fikk et brudd i ryggen i desember 2011. Da var det en merkelig stemning den kvelden. Vi visste ikke helt hvordan det ville gå, sier han.

– Hva tenker du om Norges hopplag til OL i Sør Korea, som foreløpig ikke er tatt ut?

– Norge har gjort det fantastisk bra lagmessig denne sesongen, sier Bardal og tenker spesielt på de tre lagseirene.

Han fikk også med seg at Anders Fannemel kom på pallen i nyttårshopprennet, og at det er flere som leverer gode enkelthopp i Hoppuka, selv om sammenlagtseieren er utenfor rekkevidde.

– I OL kan alt skje, sier han.