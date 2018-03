Bekreftet: Suksesstreneren fortsetter med Lorentzen og co.

Her har Christian Wiig fått dommen etter opptrinnet på akutten ved St. Olav

Saken oppdateres.

Dermed fortsetter canadieren som sjef for de suksessrike sprinterne.

Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges Skøyteforbund bekrefter overfor NTB at Wotherspoon går for to nye år. Avtalen ble signert tirsdag.

Canadieren ledet blant annet Håvard Holmefjord Lorentzen til OL-gull på 500 meter og sølv på 1000-meteren.

Under OL signaliserte Wotherspoon overfor NTB at han var innstilt på å fortsette.

– Avtalen min går ut i vår, men jeg håper selvfølgelig at vi får til en forlengelse, sa han.

Familien stortrives i Oslo og bor bare noen få meter unna den historiske skøytearenaen Frogner stadion.

Wotherspoon ble ansatt som trener i april 2016.

Lorentzen sa etter OL-gullet på 500 meter at mye av æren for triumfen måtte gå til Wotherspoon.

– Uten ham hadde jeg ikke klart dette, sa bergenseren.

