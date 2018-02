Bergrem sikret finaleplassen: Da holdt han et løfte til kompisene

Robin fra Trondheim våknet til at huset sto i full fyr under innspilling av «Farmen Sverige»

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Klæbyggen landet en backside triple cork 1620, og ble belønnet med 94,25 poeng av dommerne i det andre kvalifiseringsheatet i big air natt til onsdag norsk tid.

Summen hadde holdt til å vinne det første kvalifiseringsheatet, og Bergrem følte seg trygg på at finaleplassen var i boks. Og for å avsløre det først som sist: Det var den.

Så da han sto på toppen foran det andre hoppet, var det med helt andre planer enn å gå for en enda høyere poengsum.

– Jeg klarer ikke noe bedre, det var det jeg tenkte. Jeg kommer ikke til å få noen bedre poengsum uansett, så om jeg ikke kvalifiserer meg med 94 poeng, da er jeg ikke god nok, sier Bergrem.

Fikk tekstmelding midt i kvaliken

Derfor dro han frem et triks han visste ikke ville gi flere poeng. Han ville heller underholde.

– Da fikk jeg gjøre et hopp for gutta som sitter hjemme og kikker på. Det blir glad for å se et triks som ikke er en triple cork, sier han.

– Du hadde lovet dem det?

– Ja. De sa til meg at om jeg lå innenfor etter det første hoppet, måtte jeg gjøre noe kult. Så da prøvde jeg, sier en smørblid Bergrem.

Trikset han trakk opp fra ermet var en switch backside 540.

– Det er et nytt triks jeg har lært meg, som veldig mange synes er kult å se på. Jeg snakket med brodern i går kveld, og han sa at jeg måtte gjøre det trikset om jeg lå godt an. Etter det første hoppet fikk jeg en tekstmelding som sa «nå har du landet, nå må du gjøre det for oss». Så da ble det sånn, sier 26-åringen.

– Det er litt befriende følelse å ikke trenge å snurre så mye hele tiden, sier han og ler.

Har hatt høye skuldre

Han sto i pressesonen mens kvalifiseringen fortsatt pågikk, og da Adresseavisen kunne bekrefte at finaleplassen var et faktum med to kjørere igjen på toppen, brøt Bergrem ut i et aldri så lite jubelrop og klappet hendene sammen.

Selv om han syntes synd på landslagskompis Marcus Kleveland, som bommet da det gjaldt som aller mest, var det ingen tvil om at klæbyggen var lettet.

– Det er deilig. Vi har tenkt på dette siden slopestylefinalen (der Bergrem ble nummer åtte). Det er ett triks – ett øyeblikk – som teller. Da er det deilig å få det til, sier han og medgir at han har hatt høye skuldre.

– Ja, selvfølgelig. Det er OL. Man vil gjøre det bra, og er ikke hypp på å skuffe alle. Det er så mange som har lyst til at jeg skal gjøre det bra, og sitter hjemme og heier og håper. Jeg får energi av det. Det er veldig hyggelig, sier han.

Poengsummen han gikk videre med er den fjerde høyeste av alle som har kvalifisert seg for finalen.

– Har du bevist nå at du er en medaljekandidat der?

– Ja, jeg tror det, svarer Bergrem – sånn passe selvsikkert.

Finalen går natt til lørdag norsk tid.