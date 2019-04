Bergrem tok NM-gull i comebacket etter skademarerittet

– Med et glass vin blir spillet ekstra morsomt for voksne

Saken oppdateres.

– Det var veldig gøy å få det til når man først er tilbake. Dette er jo første konkurransen jeg kjører siden NM i fjor, så det er bra «ratio» på konkurranser i år, sier Bergrem til snowboardforbundet.

Bergrem har vært ute med skade siden midten av oktober. Da røk han plutselig menisken gående fra heisen, på samling i Saas-Fee i Sveits. Men nå er det ingen tvil om at 27-åringen er tilbake for alvor.

Etter kvalifiseringen fortalte Bergrem at kroppen føltes veldig bra, men at han ikke trodde kjøringen ikke ville holde mål på de øverste elementene.

– Kan triksene i blinde

– Det er veldig imponerende at han tar seieren i sin første konkurranse etter et langt skadeavbrekk. Dette viser hvor stabil, og hvor god konkurransekjører han er. Han kan disse triksene i blinde, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Ståle Sandbech tok sølvet og Isak Ullstein bronsen.

Av damene var det stjerneskuddet Tina Steffensen som tok gullet, foran Hanne Eilertsen og Thea Cassandra Moa Larsen.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle slå Hanne, så det var kjempegøy, sier Steffensen

Torsdagens slopestylekonkurranse var den første av fire konkurransedager i Trysil denne helgen.

Fredag er det klart for boardercross for alle klasser, før big air på lørdagen og slopestyle for junior på søndag.