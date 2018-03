Birgit Skarstein beklager etter dramatisk fall

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Søndag starter Birgit Skarsteins medaljejakt i Paralympics. Den siste treningsøkten før 12-kilometeren ble dramatisk.

I utforkjøringen ned mot stadionområdet lå en kroatisk utøver - som nettopp hadde veltet. Skarstein kjempet desperat for å unngå en kollisjon, og endte opp med å slå kolbøtte selv.

Én drøy time etter treningsøkten var Skarstein ferdig med å fikse utstyret.

– Det er sjelden det skjer, egentlig. Det var enda viktigere å slippe å kjøre over ham, slik at han ikke ble skadet, sier Skarstein.

Stupte kråke

Skarstein og kroaten kjørte en «fist bump» etter fallet. Etterpå fortalte Skarstein at det gikk «veldig fint» med henne og at hun var lettet over at det ikke skjedde i konkurranse.

Skarstein er lam fra livet og ned, og konkurrerer derfor med kjelke. Hun har lært seg hva man skal gjøre når man er i ferd med å velte.

– Jeg skjønte jo da jeg traff snøen, at jeg kom til å gå rundt. Da rakk jeg bare å tenke «nå knekker jeg staven». Jeg trakk inn armene - det er fallteknikk. Også stupte jeg kråke.

Beklager til støtteapparatet

Fallet førte til at forberedelsene til søndagens renn ble forskjøvet med en time. Både venstre ski og høyre stav knakk.

– Jeg vet at sånne ting kan skje. Det er alltid viktig å ha reserveutstyr på alt, sier Skarstein.

– Jeg må si unnskyld til smørerne. De smørte ski til meg, og så knekker jeg dem. Det er litt leit, fortsetter hun.

Skarstein vant verdenscupen denne sesongen. Tross en kronglete oppladning lørdag er hun blant medaljekandidatene søndag.

– Jeg er spent. Jeg er klar for å komme i gang, sier Skarstein før hun setter seg på bussen hjem til deltagerlandsbyen.

Der lader hun opp til sitt første renn i mesterskapet, som går klokken 03.15 natt til søndag norsk tid.

Treneren: - Det hørtes ikke bra ut

Skarsteins trener og samboer, Martin Sletten, så hendelsen på nært hold.

– Jeg ble jo veldig bekymret for hvordan det gikk med både henne og han som falt foran. Det var utrolig bra at hun klarte å styre unna han som lå der.

Han sier fallet er uproblematisk - siden Skarstein ikke skadet seg. Sletten er lettet over utfallet.

– Jeg hørte dunket da hun slo salto, og det hørtes ikke bra ut. Men hun er jo sterk, så hun klarte seg heldigvis veldig bra.