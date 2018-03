Birgit Skarstein valgt inn i IPCs utøverråd: – Gledelig for norsk idrett

Her kaster Rival-jenta seg fram for sin første verdenscupseier

Saken oppdateres.

Det melder IPC i en pressemelding fredag. Marie Bochet og Rudolf Klemetti er de to andre som nådde opp i valget.

Deltakerne hadde anledning til å avgi stemme fra 5. mars og fram til fredag. Det er avgitt 459 stemmer, noe som utgjør en valgdeltakelse på 80,9 prosent.

De tre utøverne med flest stemmer er valgt for en periode på fire år.

– Jeg vil gratulere Marie, Rudolf og Birgit med å ha blitt valgt som vinterrepresentanter i IPCs utøverråd, sier utøverrådets leder Chelsey Gotell.

– Jeg er sikker på at de vil gi store bidrag til utviklingen av den paralympiske bevegelse mens de representerer alle parautøveres interesser på tvers av idretter, kategorier og nasjoner. Jeg vil også takke IPC for å gi oss utøvere en plattform så våre stemmer blir hørt.

Tvedt gratulerer

Idrettspresident Tom Tvedt jubler for valget av Skarstein.

– For norsk idrett er det svært gledelig at Birgit Skarstein nå inntar en sentral posisjon i internasjonal idrett. Vi er stolte og glade på norsk idrett og Birgits vegne. Her har utøverne gjort et godt valg, sier han.

– Det er viktig at utøvernes interesser ivaretas i utviklingen av Paralympiske leker og internasjonal idrett. Vi er naturlig nok veldig fornøyde med å ha fått inn en utøverstemme til fra Norge, i tillegg til Eldar Rønning som i fjor høst ble valgt inn i De europeiske olympiske komiteers utøverkomité, sier leder av idrettsforbundets utøverkomité Kjartan Haugen.

Takker Hagen

– Vi ønsker samtidig å takke Eskil Hagen for den jobben han har gjort for Norge i IPCs utøverkomité siden 2006 og fram til i dag.

Skarstein har så langt ikke hatt sportslig suksess i Pyeongchang, men hun markerte seg som norsk flaggbærer under åpningsseremonien og sanket godt med stemmer i IPC-valget.

Lørdag skal hun i aksjon igjen i 5 kilometer langrenn.