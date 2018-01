Bjørndalen vraket fra stafettlaget

Saken oppdateres.

Ole Einar Bjørndalen (43) har slitt med formen i det siste, og får ikke sjansen til å gå for Norge under søndagens verdenscupstafett i Oberhof.

Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø, Lars Helge Birkeland og Henrik L'Abée-Lund utgjør det norske laget som skal gå stafett søndag.

Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø, som er rimelig sikre kort til OL, står over. For Bjørndalens del er han vraket til det som kan være et viktig kvalifiseringsrenn for å få gå en mulig etappe under OL.

Ole Einar Bjørndalen har på ingen måte overbevist så langt i OL-sesongen.

Etter svake renn både fredag og lørdag virker det nærmest umulig for gullgrossisten i OL å kunne ta en plass på det norske laget annet enn på normaldistansen og på en av stafettene.

Etter Ruhpolding skal OL-laget tas ut, og brødrene Bø, Svendsen, Birkeland og L'Abée-Lund er det vanskelig å komme utenom selv for meritterte Bjørndalen.

– Det var jo litt bedre fra Bjørndalen denne gangen, men jo nærmere vi kommer uttaket desto vanskeligere blir det å gå seg inn på OL-laget, sa Per Arne Botnan om Bjørndalens situasjon etter at Bjørndalen ble nummer 36 på lørdagens jaktstart. Botnan er fungerende sportssjef i skiskytterforbundet.