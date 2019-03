Calle Halfvarsson om den norske dominansen: – Det er jo ikke bra for sporten

Saken oppdateres.

SEEFELD: På spørsmål om hvordan svenskenes Calle Halfvarsson vil oppsummere sitt mesterskap svarer mannen fra Sågmyra like utenfor Falun med et ord.

– Flopp.

For det beste resultatet leverte Halfvarsson på distansen han egentlig ikke skulle gå, nemlig dagens femmil. Der ble han nummer seks, 1.02 bak verdensmester Hans Christer Holund, og fem sekunder bak bronseplassen i det han synes ble et spesielt løp.

Langrenn, 50 kilometer fristil menn: Gull: Hans Christer Holund, Norge 1.49.59,3, sølv: Alexander Bolshunov, Russland 0.27,8, bronse: Sjur Røthe, Norge 0.57,8, 4) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.57,9, 5) Simen Hegstad Krüger, Norge 1.01,1, 6) Calle Halfvarsson, Sverige 1.02,6, 7) Dario Cologna, Sveits 1.04,0, 8) Andrew Musgrave, Storbritannia 1.04,5, 9) Adrien Backscheider, Frankrike 1.06,4, 10) Jens Burman, Sverige 1.07,8. 62 utøvere fikk plassering. (©NTB)

– Det gikk sakte hele veien, helt til den siste sprintbakken. Jeg hadde planlagt å gå fort på slutten, men forstår ikke helt hvorfor de som ikke er gode til å spurte ikke gikk fortere, sier Halfvarsson.

Han innrømmer at det norske laget, som tok med seg seks gull av seks mulige, er overlegne. Og at det ikke er bra for langrenn.

– Det er bare å gratulere, de har lykkes å få frem gode skiløpere. Det er ikke bra for sporten, så vi andre nasjonene må gjøre noe. Alle gullene er fortjente. Det Holund gjør i dag er fortjent. Russerne med Bolsjunov er ganske nære, men de henger ikke helt med de heller, sier svensken.

Etter det nest siste rennet bestemte han seg for å stå over femmilen på grunn av løypeforholdene. Men han ombestemte seg, og stilte til start likevel, og ble nest beste ikke-nordmann.

– Jeg hadde sett frem mot 15 kilometer klassisk, men jeg får best resultat fra den distansen jeg trodde minst på. Men det er noe å ta med seg, vi får se litt på hvorfor det ble slik, sa svensken.

Dermed reiser det svenske herrelaget hjem fra Østerrike uten medaljer. De kan likevel glede seg over fem medaljer på kvinnesiden, hvorav to gullmedaljer.