Cologna knuste Northug med over to minutter



GÅLÅ: Petter Northug var sjanseløs på seieren på 15 kilometeren på Gålå. «Superduellen» mellom han og Cologna ble kjapt avblåst, for sveitseren var flere hakk bedre enn trønderen.

De to holdt følge i omtrent fem kilometer, men så ble klasseforskjellen tydelig. Resten av løpet tok Cologna et halvminutt per passering, og i mål var han over to minutter foran sin rival. Northug havnet til slutt utenfor topp 30, 2.06,4 bak Cologna.

– Det var fine forhold og en bra økt. Men formen er dårligere i dag enn på Beitostølen, siden jeg har trent ganske mye denne uken. Så jeg følte meg litt seig og tung, sier Petter Northug etter målgang.

– Fullstendig solformørkelse

Selv om resultatet ble av det beskjedne slaget, møtte Petter Northug pressen etter målgang. Han kaller den tredje runden for «fullstendig solformørkelse», men er fornøyd med å få gjennomført en bra treningsøkt.

– På tredje runde var det bare å vinke med flagget å gå sitt eget løp. Jeg tror Vidar Løfshus sitter i Finland og flirer, rister på hodet, og tenker «for en idiot», sier Northug.

Løfshus er med resten av landslaget på verdenscupåpningen. Northug tror at det kan bli vanskelig å få være med der.

– Jeg tror nok det er utelukket nå. Nå har vi fine treningsforhold i Trondheim, så jeg tenker det blir barmark kombinert med ski. Jeg må jo prøve. Men akkurat nå er det milevis unna et bra nivå, det er elendig, sier Northug.

Holdt følge

På Peer Gynt stadion gikk Petter Northug ut som første løper i seedet gruppe. Bak ham jaget blant andre Dario Cologna. Sveitseren, som vant distansecupen sammenlagt i verdenscupen i fjor, startet drøye syv minutter senere.

Mosvikingen startet rolig, og lå over 20 sekunder bak teten ved første passering på 2,3 kilometer. Men så skrudde han opp tempoet litt, og gikk inn til ledelse etter fem kilometer.

Med sterke navn på startstreken bak klarte han ikke å beholde ledelsen lenge, men likevel lå landslagsløperen langt oppe på listen. Vebjørn Turtveit hadde tatt en behagelig ledelse.

Cologna rykket fra

Cologna åpnet litt sterkere enn Northug, men de to rivalene holdt tett følge frem til fem kilometer. Men på de neste 2,5 kilometerne smadrer sveitseren sin konkurrent, og ledet løpet 38,4 sekunder foran Northug, som begynte å gli nedover på listen.

Og Cologna fortsatte å herje med sin konkurrent. Etter 10 kilometer hadde avstanden økt til over minuttet, og Northug hadde havnet utenfor topp 10-listen.

Sveitsiske Cologna valgte å droppe åpningshelgen i verdenscupen i Finland, og tok heller Gålå som sin første internasjonale konkurranse. Om det var for å måle krefter med Northug er langt fra sikkert, men nordmannen var i alle fall ingen tøff motstander fredag.

Etter 12,5 kilometer økte avstanden ytterligere til over halvannet minutt, og inn til mål tok sveitseren nok ett halv minutt. I mål etter 15 kilometer var Northug hele 2.06,4 bak Cologna, som tok en enkel seier. Trønderen ligger så langt på en 34. plass.

Vebjørn Turtveit kom på andreplass, 5,2 sekunder bak Cologna. Mattis Stenshagen ble nummer tre, 11,1 sekunder bak vinneren.

Siden Beitostølen sist helg, har Petter Northug trent rolig hjemme i Trondheim.

Ifølge sprinttrener Arild Monsen, har skikongen som leter etter VM-formen, trent rolig og kroppen har svart godt på de to konkurransene han gikk sist helg.

– Trenger flere hardøkter

Siden Monsen er i finske Ruka der verdenscupen åpner med sprint i morgen, følges Northug opp av Lars Christian Aabol under norgescuprennet på Gålå. Monsens trenerassistent meldte om at alt så bra ut med tanke på helgens renn for Northug torsdag kveld.

Langrennsstjernen kom til Gålå sent torsdag kveld, og da hadde Aabol sørget for testingen av ski.

– Å gå konkurranser er den beste treningen for Petter nå, sier Aabol - som før 15-kilometeren hadde forventet at Northug skulle gjøre akkurat det samme på Gålå som han gjorde på Beitostølen.

– Han trenger flere hardøkter i banken. Han skal pushe helt til mål, akkurat som han gjorde sist helg. Da imponerte han meg, sier Aabol.

Droppet 10-kilometeren

Kvinnene gikk 10 kilometer fredag. Hverken Kathrine Harsem eller Silje Øyre Slind stilte til start.

– Jeg er giret på å få en klassiskgjennomføring og fant ut at tre renn ble litt mye i helgen, sier Slind som skal gå lørdag og søndag.

Lagvenninnen på rekruttlandslaget, Anne Kjersti Kalvå, gikk derimot fredag. Hun ble nummer to, ni tiendedeler bak Emilie Fleten fra Gol. Thea Krokan Murud ble nummer tre.

Julie Myhre fra Team Veidekke Midt-Norge ble nummer fem. Berit Mogstad fra Strindheim ble nummer syv.