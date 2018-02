Curlingparet selger unna alt av OL-utstyr på Finn: – Vi er de fattigste utøverne

OL-studio: Vond beskjed for Sverige - rett før stafetten

Saken oppdateres.

Etter at samboer- og curlingparet Nedregrotten og Skaslien kom hjem fra OL i Pyeongchang for fire dager siden, satt de igjen med masse OL-utstyr.

Samboerne, som endte på fjerdeplass i mixed double i curling, har etter hjemkomsten lagt ut jakker, gensere, bukser, solbriller og mobiltelefoner med «OL-edition» på finn.no.

– Hvorfor har dere lagt ut alt dette?

– Vi er jo de fattigste utøverne i OL, og det er en god måte å tjene inn penger på. OL har vært et underskuddsprosjekt for oss og dette er slik vi kan hente inn 14 dager tapt arbeidstjeneste, sier Magnus Nedregrotten med et smil.

– Vi selger det til overpris, legger han til.

Stor interesse

Skaslien og partner Magnus Nedregotten tapte bronsefinalen mot Anastasija Bryzgalova og Aleksandr Krusjelnitskij, men kan ende opp med å få OL-bronse likevel etter at det kom fram at Krusjelnitskij har avlagt en positiv dopingprøve.

– Hvordan har interessen vært?

– Den har vært veldig stor og folk synes det er artig å følge med. Det kan jo hende at vi ender opp med en OL-bronse også, og da er jo dette enda mer verdt, sier Nedregrotten med et smil.

Noe av utstyret ønsker de å beholde.

– Jeg tror vi beholder et par jakker, og jeg kjenner at jeg vil beholde den ene genseren, for den er ganske fin, sier 27-åringen.

– Ingen nytteverdi

Skaslien og Nedregrotten fant ut at andre har mer nytte av utstyret enn de selv.

Vi har tidligere skrevet om at de ikke akkurat får gull og grønne skoger etter eventyret i Pyeongchang

– Er dere i økonomisk krise etter OL?

– Det er ikke noen økonomisk krise for oss, men vi ser bare begrensede muligheter hva vi kan bruke det til. Å gå rundt med flagget på brystet hele tiden kan være litt slitsomt. Hvis noen er interessert, er det bedre at vi selger det enn at vi bare tar vare på det, forklarer curlingspilleren.

Har solgt OL-mobil

De aller færreste utøvere selger nok alt de får under OL i etterkant. Dette kan med andre ord være eneste mulighet for mange å kjøpe ekte mesterskapsutstyr.

– Vi har allerede solgt et par jakker og en mobil med «OL-editon». Spesielt mobilen har vært et hett salgsobjekt, forteller Nedregrotten.

Selv om ikke de hentet de store summene av å delta i OL, forteller han at opplevelsen er verdt mye mer.

– Hele opplevelsen av å ha vært med i OL er verdt summen ganger tusen, sier curlingspilleren.