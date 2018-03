Da Klæbo ble tatt imot som en helt i Kina, ble faren satt ut

Iskanten blir stengt for kamper – Bergen går fra to til bare én hockeyhall

Forrige helg løftet Johannes Thingnes Bø (21) krystallkulen under verdenscupfinalen i Falun.

Denne helgen konkurrerer han i helt andre forhold.

Lørdag går Klæbo nemlig en bysprint i Yanàn, Kina. Det er det kinesiske skiforbundet som står bak showrennet – i samarbeid med det internasjonale skiforbundet FIS.

Skistjernen får dekket reisen og opphold, men ifølge manager og far Haakon Klæbo var ikke penger motivasjonen for å reise til Kina.

– Han er opptatt av å bidra til å øke interessen for langrenn her. Og den er definitivt til stede. Nasjonal presse er «på», og rennet vises på TV, forteller Haakon Klæbo på telefon fra Kina.

Overrasket over velkomsten

To av Klæbos sterkeste konkurrenter – Federico Pellegrino og Lucas Chanavat – stiller også i Kina. I tillegg er de lynraske nordmennene Eirik Brandsdal, Sindre Bjørnestad Skar og Håvard Taugbøl med.

Det er imidlertid liten tvil om hvem som er den største stjernen. Pappa Klæbo ble satt ut av velkomsten. Skistjernen ble tatt imot som en stjerne - og det manglet ikke på kinesere som ville ha en bit av ham.

– Det er ganske spennende å se hva som skjer etter et OL-gull – å oppleve at det kommer folk med T-skjorter med bilde av ham på, sier Haakon Klæbo.

– Ble du overrasket?

– Ja. Vi setter oss på et fly og reiser over halve jordkloden til et helt annet land. Da blir man overrasket. Det er én ting at han blir kjent igjen i Norge, Sverige og Finland. Men når han ble kjent igjen her, ble jeg overrasket.

20 grader

Allerede da Klæbo trente fredag dukket kinesiske fans opp rundt løypen. Mange av dem ønsket å ta selfie med Norges nye langrennsstjerne.

Tidligere fredag skrev NRK at opp mot 30.000 tilskuere er ventet å møte opp til lørdagens sprint.

Det blir en spesiell opplevelse for løperne – også på grunn av forholdene. Fredag var det hele 20 grader i løypene.

– Johannes gikk i shorts. Arrangøren har lagt ned en fantastisk jobb for å gjøre løypene klare. Det blir spennende, forteller Haakon Klæbo.

Han og sønnen reiser hjem etter rennet lørdag. Deretter skal sesongen avsluttes med NM i Alta.