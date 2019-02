Da dronning Sonja trengte hjelp, kom Johaug til unnsetning

Først lånte Therese Johaug bort et skipar slik at dronning Sonja fikk seg en tur i solskinnet. Så bekreftet hun sin posisjon som VM-dronningen.

Saken oppdateres.

SEEFELD: Therese Johaug har en enorm skipark. Noen av skiene er mer verdifulle for henne enn andre, og med noen følger det med en spesiell historie.

Som det paret hun lånte bort til dronning Sonja tirsdag, noen timer før hun selv ble verdensmester for annen gang i Seefeld. Kongeparet kom til VM-byen mandag. Med strålende solskinn og flerfoldige mil oppkjørte løyper å velge mellom, var det naturligvis fristende for Dronningen å ta seg en skitur.

«Johaug», sto det skrevet på skiene hun gikk med.

Og i den norske leiren er det flust av ski å velge mellom.

– Jeg må jo låne bort ski til Dronningen når hun spør, sier Johaug.

– Hvilke ski var det?

– Jeg er usikker på hvilket par det var, men hun var ihvertfall strålende fornøyd. Jeg spurte hvordan skiene var. Hun var veldig fornøyd. Hun skulle egentlig gå i en time og ett kvarter, men gikk i godt over to timer, røper Johaug.

Verdensmesterskapets skidronning lånte bort både ski og staver til Norges dronning. Stavene måtte imidlertid kjapt tilbake, for de skulle brukes på post i tilfelle det ble norsk stavbrekk under 10-kilometeren. Lengden passer både Johaug, Østberg og Heidi Weng.

Middag tirsdag kveld

Kong Harald og dronning Sonja har planlagt et besøk i den norske leiren noen kilometer utenfor Seefeld tirsdag kveld. Leirsjef Brit Baldishol forteller at det står «helt vanlig mat» på menyen, og at det hele er ment som et uhøytidelig treff.

Der kan de feire en ny stor dag for de norske skidamene. Therese Johaug ble verdensmester igjen, denne gangen på 10 kilometer klassisk. Hun var truet underveis av det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson, men satte skikkelig fart de siste kilometerne.