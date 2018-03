Da studentene kom ut fra eksamen, hadde de omsatt for én million kroner

- Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner

Saken oppdateres.

Da denne trioen kom ut fra eksamen på BI for kort tid tilbake, fikk de vite at firmaet deres hadde omsatt for over én million kroner.

Nå har de vært på salgsturné i Trondheim og Tyskland, og solgt smørebukker til 80 sportsbutikker De er dessuten i forhandlinger med distributører i Tyskland og Østerrike. Omsetningen går raskt mot 1,5 millioner kroner.

Alt startet da de møttes på Handelshøyskolen BI. I første omgang var det oslogutten Espen Hinsch (23) og Brage Eriksen (24) fra Tønsberg.

Erfaring fra idretten

De møttes på studiet entreprenørskap og økonomi i 2015 og klarte å tenke ut et produkt som gjør det enkelt å smøre ski, og som utfordrer smørebord og profiler. En annerledes og enkel smørebukk.

All deres erfaring fra å være aktive og tilhøre idretten, kom godt med da de skulle bli gründere. Hinsch har vært ski- og sykkeltrener. Brage Eriksen kjørte på landslaget i motocross.

Etter halvannet år kom Vebjørn Finstad (21) fra Vålerenga med på laget. Han er, som han sier selv, et avdanket skitalent som går Birken på under tre timer.

Gikk fra hus til hus

Ved studiestarten for to og et halvt år siden, hadde Eriksen og Hinsch et sterkt ønske om å starte noe eget. Mange i klassen ville lage avanserte IT-løsninger. De to ville begynne med noe enkelt for å lære mest mulig.

Derfor ble tjenesten «Skiservice på tur» til et nytt selskap. Det gikk ut på at klassekameratene gikk fra hus til hus og preparerte ski.

– Vi tømte ut ski fra både garasjer og kjellere, ler Hinsch og legger til:

– Det var lærerikt på mange plan, med alt fra dørsalg til det å reinvestere i nytt og mer effektivt utstyr. Ved å snakke med kunder, innså vi at det folk trenger er et enkelt produkt for å gjøre skiprepareringen selv.

– Morgendagens smørebukk, Mr. Gripy ble født, skyter Eriksen inn.

Har fått innpass i idretten

Gjengen har brukt alle sparepengene sine og 1,5 år på å utvikle produktet.

– Nå er vi veldig stolte av å kunne gå til sportsbutikker og se et produkt vi selv har laget, sier en fornøyd Eriksen.

De tre synes det er ekstra stas at landslagstreneren for frikjørerlandslaget nå bare bruker smørebukken når han preparer sine og alle utøvernes ski.

– Vi i Norfreeski har med slike smørebukker på reise, fordi det er mindre plasskrevende og lettvint å ta med. Vi synes det er et kjempebra produkt nettopp med tanke på størrelse og vekt på flyturen, og de kan settes på bakken eller på snøen, sier prosjektleder Christoffer Schach.

Også i alpint er det flere som har test ut og prøvd smørebukkene.

Alpinpappa Nicolay Rasmussen i Heming, er begeistret.

– Det jeg liker er at bukkene «ikke veier noe». Dessuten synes jeg det er gøy med gründere som utfordrer de store, og som kan tilby et alternativ til en god pris. Skal man ha smørebord og tvinger, blir det fort 3000 kroner. Disse koster en tredjedel av den prisen.

Liker å få ros

De tre studentene har fått mange, gode tilbakemeldinger, ikke minst fra butikker som selger dem. Vebjørn Finstad, som startet på studiet to år etter de to andre, er glad for at han er med på laget.

Da han fikk høre om ideen, syntes han det var så genialt at han spurte om å få være med. Nå er han salgssjef. Finstads interesse for langrenn, både som aktiv tidligere, men nå mosjonist og Birken-deltager, gjorde at han fattet interesse for smørebukken.

Brage Eriksen er den eneste som har vært på et landslag. Han gikk på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum og kjørte motocross for Norge.

– Som tidligere toppidrettsutøver ser jeg mange likheter mellom idretten og gründerhverdagen. Det gjelder å jobbe hardt og ikke gi opp, så har ting en tendens til å ordne seg.

Kameraten Hinsch var ikke fremmed for det som hadde med ski å gjøre. Han startet selskap allerede som 10-åring i 2004, nettopp ved å preparere ski til folk i hele nabolaget på Smestad.

Kvittet seg med Ipad og surfebrett

– Hvordan fikk dere penger til å gå i gang med første prototyp?

– Vi solgte unna alt fra Ipad, surfebrett og dykkerutstyr, det vi tidligere holdt på med på fritiden, sier Hinsch.

Han sov litt over seks måneder på sofaen i sin egen stue, fordi han leide ut soverommet. Alt for å finansiere startup-selskapet og slippe deltidsjobb.

De har fått midler fra Innovasjon Norge, som gjorde at de kunne utvikle en prototyp som var mulig å masseprodusere. De fikk lån i banken. I tillegg ble foreleseren så entusiastisk over det de holdt på med, at han bidro økonomisk.

– Nå blir felleski mer og mer populært. Vil ikke det redusere behovet for smørebukker?

– Felleski er fremtiden og det vi kan tilby er optimalisert for felleski. Derfor bruker vi slike ski i markedsføringen. Felleski trenger fortsatt pleie i glidsonen og fellen trenger omsorg, ler Finstad.

Det siste nye er at de to studentene går ut som fulltidsansatte i eget selskap etter at bacheloroppgaven er levert inn. De er stolt av at de aldri har tatt opp et eneste fag under denne prosessen, og fullfører studiet på normaltid.

Gjennom idretten lærte de å sette seg mål og nå dem.