De norske hoppgutta topper verstingliste: – Det er krise

På lørdag ble Johann André Forfang disket, noe som spolerte Norges sjanser under lagkonkurransen i Zakopane. Det gjør at Norges hoppgutter topper en begredelig liste. Norge er nemlig aller verst når det kommer til antall diskvalifikasjoner denne sesongen.

Utonom Forfang ble Robert Johansson disket i Wisla i november. Robin Pedersen og Halvor Egner Granerud ble også disket under hoppuka i Innsbruck.

Norge topper dermed listen med fire utøvere, foran Russland med tre etterfulgt av USA med to.

– Da jeg ble disket ble jeg flau og lei meg. Jeg måtte gå en skikkelig «walk of shame» ned bakken, og det er ikke noe jeg ønsker, sier Johann André Forfang.

– Alle gjør det samme

Alle de fire diskvalifikasjonene denne sesongen har kommet av samme grunn: En ureglementert hoppdress.

Ifølge reglene kan dressen maksimalt være 3 cm større enn kroppsmål.

Forfang ser ikke noe galt i at Norge holder seg helt på grensen, selv om det har blitt mange diskvalifikasjoner.

– Folk må forstå at dette er en del av spillet. Vi blir ikke disket fordi vi ønsker å jukse oss til fordeler, men fordi vi må ligge helt opp mot grensen for å være konkurransedyktige. Alle nasjoner gjør det samme, kun én centimeter mer på hoppdressen kan utgjøre fire meters forskjell i bakken, sier Forfang.

Tromsø-hopperen er klar på at landslaget må ta selvkritikk, men mener det er tilfeldig at Norge topper disk-listen.

– Det er utrolig kjedelig når vi bommer på målene, og jeg har sett all kritikken på sosiale medier. Men når dette blir sammenlignet med doping, går det altfor langt. Det er veldig uskyldig og jeg vil heller sammenligne det med et offside-mål i fotball, mener Forfang.

– Angrer på at jeg ikke gjorde det samme

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, har ifølge ham selv aldri blitt disket gjennom sin hoppkarriere fordi han ikke lå like tett opp mot målene som landslaget gjør i dag.

– Jeg sitter her og er faktisk litt irritert på meg selv, fordi jeg føler jeg kunne fått mer ut av utstyret. Jeg var litt for safe, og det angrer jeg på i dag. Tenk hvor mange flere hopprenn jeg kunne vunnet i karrieren om jeg hadde vært tettere på målene, og risikert å bli disket et par ganger, sier Evensen til Aftenposten.

Landslagssjefen vil ta grep

Hoppeksperten legger likevel ikke skjul på at det er pinlig at Norge troner øverst på en slik verstingliste.

– Det er krise, og dumt for alle i hoppsporten. Jeg skjønner at det kommer mange reaksjoner utenfra, men folk må samtidig skjønne at det handler om små marginer. Jeg synes ikke dette er uetisk, og hvis man ikke er i nærheten av målegrensen i dag har man ingenting i verdenscupen å gjøre, mener Evensen.

Norges landslagstrener i hopp, Alexander Stöckl, mener NIFs regler er strenge, men fair.

– Er kontrollørene ekstra nøye med Norges utøvere? Er noen ute etter å ta Norge?

– Nei, jeg føler ikke at noen er ute etter oss. Det er stor aksept innen miljøet på at dette er den rette måten for å få mest mulig rettferdighet når det gjelder utstyret og hoppdressene. Vi føler at kontrollørene er fair, og at de er mest mulig rettferdige overfor hopperne. Bare se på Markus Eisenbichler. Han var i teten under hoppuka og ble diskvalifisert i det neste rennet, sier Stöckl til NTB.

Landslagstreneren sier at både ledelsen og utøverne er innstilt på å unngå flere diskvalifikasjoner.

– Vi må ta noen grep fremover. Utøverne må være ekstra nøye når de tar i bruk en ny dress med målene og skrittmålingen. Vi må sørge for at vi er innenfor regelverket og at vi samtidig er konkurransedyktige, sier Stöckl.