De norske ungguttene vekker oppsikt. Et spesielt vedtak gjør at de skal til VM

– Vi ble veldig overrasket, sier sportssjef og generalsekretær Pål Trulsen i Norges Curlingforbund.

Han snakker om det som skjedde under siste NM i Haugesund.

Norges to beste curlinglag på seniorsiden, Team Ulsrud med Thomas Ulsrud som skip, og Team Walstad med skip Steffen Walstad, ble slått.

I kampen om å representere Norge i det kommende VM i Canada, som starter i slutten av denne måneden, er det et juniorlag som får dra.

Et lag fra Oppdal, med Magnus Ramsfjell som sjef, tok VM-billetten på bekostning av de to lagene som har representert Norge i siste OL (Ulsrud) og siste VM (Walstad).

Et helt spesielt vedtak

Det at mer uerfarne spillere får dra, i stedet for lag som har deltatt i mange mesterskap, skyldes dette:

– Et vedtak som ble gjort på tinget (det øverste organet i curlingforbundet, red.anm.) for få år siden, bestemte at laget som vinner NM, skal representere Norge i VM. Det som skjedde i NM, var at de to seniorlagene som etter planen skulle ha møtt hverandre i finalen, endte med å spille mot hverandre i kvartfinalen, forteller Pål Trulsen.

Walstads lag (Minera/Skifer) tapte en kamp innledningsvis og deretter kvartfinalen. Juniorgjengen fra Oppdal gikk imidlertid ubeseiret hele veien til finalen og endte med å vinne 7–5 over Team Ulsrud.

– De to seniorlagene var storfavoritter i NM, men forkludret det til for seg selv. Det positive er at det er mange gode juniorlag på vei opp. I semifinalen var tre av fire juniorlag, sier Trulsen.

VM i curling Foregår i Lethbridge, Canada. VM-dato: 30. mars–7. april Antall nasjoner: 13 Norges lag: Magnus Ramsfjell, Andreas Hårstad, Jørgen Myran og Michael Mellemseter.

Ramsfjell i støtet

På det unge laget til Ramsfjell fra Oppdal (Toyota/Bilia), som de siste dagene har deltatt i en turnering i Aberdeen, er Magnus Ramsfjell skip. Bæringen er student i Trondheim.

Ramsfjell må nesten klype seg i armen over alt som har skjedd den siste tiden.

– Vi var overrasket selv. Plutselig vant vi NM, sier 21-åringen.

Laget fikk dermed to VM denne sesongen. Det første var junior-VM, der det ble fjerdeplass.

I tillegg ledet Ramsfjell et norsk lag som vant Universiaden i Sibir, etter å ha slått Canada.

Ramsfjell forteller at han spilte på et lag fra Jar i Bærum tidligere, og var med dem i to junior-VM.

– Jeg trente ofte for meg selv i Trondheim, og dermed gikk jeg til slutt over til laget fra Oppdal. De spillerne bor også i Trondheim. I de to siste junior-VM har vi representert Norge.

Et unntaksår

Det er kun denne sesongen det kunne skje at et juniorlag tar VM-plassen. I år med OL-kvalifisering og OL er det andre kriterier som slår inn, resultater kombinert med skjønn.

Årets VM inngår ikke i OL-kvalifiseringen.

Juniorkvartetten spilte en av sine beste kamper noensinne i NM, og som Trulsen sier:

– Det er heller ikke mulig å gå tilbake på et tingvedtak. Tinget er vår høyeste myndighet.

Laget fra Oppdal har ambisjoner om å hevde seg internasjonalt. I Aberdeen slo laget Team Walstad i gruppespillet, men det var likevel Walstad og hans medspillere som kom til finalen.

PS. Team Ulsrud har gitt beskjed om at laget legger opp. Laget er invitert til verdenscupfinalen i Kina i mai, som en hyllest til laget som har betydd mye for sporten.