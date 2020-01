VAL DI FIEMME: Katharina Henning (23) gikk seg inn i langrennsfansens hjerter da hun kom på pallen i et verdenscuprenn for aller første gang under Tour de Ski. Henning ble nummer tre på 10 km klassisk jaktstart i Val di Fiemme, løpet som Astrid Uhernholdt Jacobsen vant foran svenske Ebba Andersson.