Den svindyre OL-arenaen blir snart revet. Det liker flere eksperter.

Saken oppdateres.

Søndag ble avslutningsseremonien for OL avholdt. Verdens øyne var rettet mot Olympiastadion i Pyeongchang.

Om noen uker eksisterer imidlertid ikke arenaen lenger. Etter Paralympics i mars blir den revet.

Byggingen kostet 110 millioner dollar (rundt 865 millioner kroner). Arenaen vil imidlertid bare bli brukt fire ganger:

1. Åpningsseremonien i OL.

2. Avslutningsseremonien i OL.

3. Åpningsseremonien i Paralympics.

4. Avslutningsseremonien i Paralympics.

Sløsing, vil kanskje mange tenke. Men flere eksperter mener faktisk at det er det beste alternativet.

Store kostnader for vedlikehold

Den drastiske løsningen er et resultat av måneder med grubling på ett spørsmål: Hva i huleste skal arenaen brukes til etter OL?

Olympiastadion har en kapasitet på 35.000 sitteplasser. Den ligger i byen Daegwallyeong-myeon – og i en kommune med kun 40.000 innbyggere.

Ifølge Associated Press foreslo en forretningsmann å gjøre OL-arenaen om til et sted der man setter penger på skøyteløp. Dette ble imidlertid avslått på bakgrunn av Sør-Koreas strenge lover for pengespill.

Andre forslag har vært mer velkomne – men ingen av dem har vært økonomisk bærekraftige nok. Derfor falt valget på riving.

Beslutningen er ikke enestående i OL-historien. Også OL-stadion i Albertville ble jevnet med jorden etter vinterlekene i 1992.

De fleste arrangører har imidlertid latt Olympiastadion stå – og betalt en dyr pris.

Ifølge TV-kanalen CBC bruker for eksempel Montréal en sum tilsvarende 185 millioner kroner pr. år for å vedlikeholde OL-anlegget som ble bygget i 1976. Driften av anlegget har aldri gått i pluss, og ingen store idrettslag bruker det som hjemmebane.

Får ros fra eksperter

Sørkoreanske myndigheter har sett risikoen for at OL-arenaen kan bli et pengesluk. I mars blir anlegget revet – for å unngå at det blir et symbol på de store kostnadene forbundet med OL.

Planene har vakt oppsikt over hele verden – men de blir også omtalt som «smarte» og «innovative».

Økonomiprofessor ved College of Holy Cross i Massachusetts, USA Victor Matheson mener OL-arrangøren har tatt den beste beslutningen.

– Det eneste som er verre enn dette er å bruke millioner av dollar i året på å vedlikeholde et anlegg som aldri brukes, sier Matheson til CBC.

Etter OL endte Rio de Janeiro opp med «spøkelsesarenaer». Les hva daværende IOC-medlem Gerhard Heiberg mente om det her:

– Kortsiktig gevinst

Benjamin S. Flowers, arkitekturprofessor ved Georgia Institute of Technology, mener OL-arrangøren «fortjener ros» for å være beskjedne med tanke på anleggets fremtid.

Rent prinsipielt er imidlertid Flowers kritisk til løsningen.

– Jeg synes det er kortsiktig gevinst, men i det lange løp er det sannsynligvis et tap. Som et konsept synes jeg det er dypt problematisk at du investerer så mye tid og krefter på å bygge noe, for så å bare rive det ned, sier Flowers til nettstedet Quartz.

Olympiastadion er ikke det eneste anlegget som blir jevnet med jorden etter Paralympics. Jeongseon Alpine Center – der Aksel Lund Svindal tok det historiske utforgullet under OL – får samme skjebne. Arrangøren har ennå ikke bestemt hva som vil skje med en rekke av de andre anleggene.