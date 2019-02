Den ukjente løperen ble hyllet av publikum etter fall og sisteplass: – De elsket det

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Mye handlet selvfølgelig om stjerner som Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla da kvinnene gikk sprintprolog torsdag.

Det var imidlertid ikke de store langrennsstjernene fra Norge eller Sverige som høstet det som kanskje var den største applausen på langrennsstadion i Seefeld.

Libanesiske Ghiwa Fakhry endte sist som nummer 110 i prologen. Hun holdt seg på beina ned hele den siste bakken, men fikk litt uønsket kontakt med snøen da hun falt inne på oppløpet.

Da hun reiste seg, var applausen og jubelen fra publikum enorm.

– De elsket det. Jeg gjorde noen lykkelige, så det spiller ingen rolle, sa Fakhry i målområdet.

Kun trent skøyting i tre måneder

Fakhry var hele tre minutter og 25 sekunder bak prologvinner Maja Dahlqvist, men var likevel svært lykkelig.

Libaneseren har trent langrennsskøyting bare de tre siste månedene. Hun er egentlig alpinist.

– Egentlig går jeg alt annet enn langrenn, sa hun og lo.

– For oss handler det ikke om å vinne, men heller å prøve vårt beste, sa hun.

Fløyet inn i privatfly

Fakhry var ikke den eneste løperen fra Libanon. Lagvenninnene Nour Keirouz og Mery Kayrouz gikk også.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn fortalte på direkten at de tre ble fløyet til Seefeld i privatfly.

De tre kommer fra et fjellområde i Libanon.

– Der har vi ikke så mange midler. Utdanningen er ikke så god og det er ikke noe særlig idrettskultur, sa Fakhry.

– Vi er her heller for å være et eksempel for libanesiske kvinner. Vi vil gi dem styrke, håp og gjøre dem engasjert i idrett, la hun til.