Det unike ved Norge forbløffer i USA: – Ingen er sterkere og kulere

Når Ragde sier at fagfolk må «slutte å dille og koke te til dem» er vi på et sidespor

Saken oppdateres.

Tre dager ut i OL er Norges medaljejakt godt i gang. Så langt har det blitt én gullmedalje, fire sølvmedaljer og tre bronsemedaljer.

Før lekene tippet Assosiated Press (AP) at Norge ville ta så mange som 39 medaljer - inkludert 19 gull.

De siste seks foregående vinterlekene har Norge vært helt i toppen hva medaljefangst angår. Det forbløffer amerikanske Washington Post.

«Hvert fjerde år kommer de fra Norge og plyndrer gull», er tittelen i avisens artikkel om Norge.

– Hvis du antar at din olympiske nasjon er like sterk og kul som Norge, sliter du med én eller annen måte vrangforestilling, skriver Washington Post.

Sammenlignes med Godzilla

Avisen beskriver Norges medaljer pr. innbygger-statistikk som «Godzilla-aktig» - i henvisning til monsteret kjent fra Hollywood-filmer.

Norge har som kjent 5,3 millioner innbyggere og har tatt 329 medaljer. Det er unikt i OL-sammenheng.

Utøvere som Marit Bjørgen, Heidi Weng, Martin Johnsrud Sundby, Aksel Lund Svindal og Johannes Høsflot Klæbo blir alle trukket frem som norske medaljefavoritter av Washington Post.

Avisen, som er blant USAs mest leste, biter seg også merke i at tidenes vinterolympier Ole Einar Bjørndalen er utelatt fra lekene, sammen med Petter Northug.

– Må heve listen

I november 2017 uttalte toppidrettssjef Tore Øvrebø at målsettingen for OL 2018 var å ta 30 medaljer, til tross for at den nåværende rekorden er på 26.

Tre måneder senere har ikke troen på historisk suksess minsket nevneverdig.

– Som nasjon er vi bedre nå. Derfor er det må vi heve listen. Dette målet er noe vi har kommet frem til i fellesskap. Alle særforbundene har vært involverte, sier han til Washington Post.

Beslutningen om å sette seg et høyt mål ble ikke tatt over natten.

– For to år siden begynte vi å diskutere og reflektere rundt hva som var oppnåelig og hvor mange medaljer vi kunne håpe på i hver gren, og så endte vi opp med et mål, forklarer han og fortsetter;

– Vi har forpliktet oss noe enormt til å nå det målet. Det er høyt, men hvis du spør hver enkelt utøver, vil tallet bli enda høyere. Når vi 30 medaljer vil vi være veldig fornøyde med det, avslutter han.