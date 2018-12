Dette har Norges alpinsjef aldri opplevd: – Helt vilt

Saken oppdateres.

De trodde knapt det de så i den norske alpinleiren. Norge hadde syv løpere med i storslalåmrennet i Europacupen i italienske Andalo Paganella tirsdag ettermiddag. Da det hele var over sto det et norsk flagg bak de fem første løperne.

– Dette tror jeg aldri har skjedd før. Det er helt vilt, sier alpinsjef Claus Ryste, men han understreker at full oversikt over statistikk har han ikke.

Lucas Braathen fra Bærum var best av dem alle. Den talentfulle 18-åringen har bare kjørt syv Europacuprenn i sin karriere. Europacupen er nivået under verdenscupen for alpinistene. Omtrent alle gode alpinister har kjørt seg inn i verdenscupsirkuset via Europacupen.

Historisk

– Jeg tror vi kan si at dette er den beste prestasjonen noen gang i Europacupen, sier tidligere sportssjef for alpint, nå ekspertkommentator for NRK, Marius Arnesen.

Han har litt bedre oversikt over historikken enn Cluas Ryste.

– Selv om jeg ikke er hundre prosent så sikker, så er jeg bra sikker på at vi kan si at dette er en historisk norsk innsats. Og uansett har det aldri vært så jevnt mellom de første.

Veldig jevnt

Braathen vant rennet ett hundredel foran Atle Lie McGrath og Fabian Wilkens Solheim som delte 2.-plassen. På fjerdeplass kom Bjørnar Neteland bare to hundredeler bak Braathen. Som om ikke det var nok var Timon Haugan på femteplass bare 14 hundredeler bak vinneren.

– Norge har vel aldri hatt en slik bredde noensinne, sier Marius Arnesen og slår fast at det gror veldig godt bak