Dette har ingen norsk kvinne gjort før Kjersti Haugen Espelid: – Det var forferdelig skummelt

Kjersti Haugen Espelid (34) har som første norske kvinne i historien fått det ærefulle oppdraget å dømme i Hoppuka.

Hun er eneste dommer fra Norge og den eneste kvinnen totalt. Totningen debuterte i kvalifiseringen i Innsbruck torsdag og skal dømme rennet fredag og alt i Bischofshofen.

Kjersti Haugen Espelid Alder: 34 Kommer fra: Raufoss Bosatt: Oslo Jobb: Fysioterapeut på Toten Bakgrunn: Ble kretsdommer som 17-åring i 2001, den gangen landets yngste. Tok forbundsgraden i 2006. Best i teoriprøven til FIS i 2013 med 96 prosent riktige svar. Norges første kvinnelige FIS-dommer fra 2014. Første kvinne som dømte i verdenscupen i 2016. Første kvinne som dømmer i Hoppuka i 2018/19

– Det var forferdelig skummelt, sier Haugen Espelid.

– Det var stort, mye trøkk i publikum og mange forventninger, fortsetter hoppdommeren, før hun legger til:

– Jeg er fornøyd, men syntes det var vanskelig. Det var vekslende forhold. I hoppkonkurranser er det forventninger om at hoppene skal bli bedre og bedre, ut fra startlisten. På grunn av varierende forhold, ble det ikke slik. Jeg brukte aldri 19-tallet, opplyser hun.

Dommerne diskuterer og evaluerer prestasjonene i etterkant. På forhånd er det trening. Alle dommerne ser de aktive i aksjon når de trener, og da diskuteres det hva den enkelte ville ha gitt av karakter.

Tenkte på det fra hun var 15 år

Haugen Espelid stortrives med at hun er kommet så langt. For henne er det drømmen som blir sann, for fysioterapeuten har hatt som mål å nå helt opp i tårnet siden hun var 15 år.

De siste årene har hun tatt mange viktige steg. Hun var Norges første kvinne som dømte i et verdenscuprenn. Det skjedde i februar 2016 i Holmenkollen.

Selv om hun aldri har hoppet på ski selv, har hun brukt mye tid på å få alt på stell når det gjelder faget. Oppgavene er blitt flere.

Broren hoppet foran

Broren, som var aktiv skihopper, inspirerte lillesøsteren. Vesle Kjersti var ofte med i Lønnebergbakken, ikke langt unna hjemstedet på Raufoss.

Da moren hadde snakket med en kvinnelige hoppdommer som sa at sporten trengte flere, svarte datteren umiddelbart at hun ville være med. Den gangen var hun tenåring.

Dømming i skihopping Fem dommere ser hoppene fra tårnet.

De gir karakterer uavhengig av hverandre.

Dårligste og beste karakter blir strøket.

Vurderingen starter når hopperen forlater hoppkanten og vurderes i tre faser – svev, landing og utkjøring.

Det kan trekkes maks fem poeng i fasene svev og landing, og maks syv i utkjøringen dersom utøveren faller.

Siden 2013 har Haugen Espelid vært internasjonal hoppdommer, den første fra Norge på kvinnesiden.

I dag har hun selskap av Marit Cathrine Gulbrandsen fra Vikersund. Om et par år vil Kristine Thorkildsen Jarsve være den tredje. Det tar tid å bli internasjonal hoppdommer.

– Hender det at du får kjeft?

– Nei, jeg har ikke opplevd å få kjeft noen gang, men det betyr ikke at jeg ikke har dømt dårlig i hopprenn. Kanskje folk ikke har turt å si fra fordi jeg er kvinne?

Hun synes at Ole Walseth, som er sjefen for de internasjonale, norske dommere, er dyktig til å komme med tilbakemeldinger.

– Det lærer jeg mye av.