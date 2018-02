Dette skjer i OL i natt: Kan han ta Norges åttende gull i Pyeongchang?

Saken oppdateres.

Søndag kan du virkelig sitte godt foran tv-en. Mange øvelser med norske utøvere. Freestyle-herrene kan skape magi i slopestylekvalifiseringen, Henrik Kristoffersen kan vinne gull i storslalåm, og langrennsherrene har en stafett å vinne.

Og ikke nok med det, det er lagsprint på skøyter, og skiskyting også.

Dagens øvelser

Klokken 01.05: Curling – Innledende runde, menn: Norge – Danmark (Eurosport 1)

Klokken 02.00: Freestyle – Slopestyle kvalifisering, menn (Eurosport player)

Klokken 02.15: Alpint – Storslalåm 1. omgang, menn(TVNorge)

Klokken 04.10: Ishockey – Gruppe C, menn: Tyskland – Norge (Eurosport Norge)

Klokken 05.15: Freestyle - slopestyle finaler

Klokken 05.45: Alpint – Storslalåm 2. omgang, menn (TVNorge)

Klokken 07.15: Langrenn, stafett, menn (TVNorge)

Klokken 12.00: Skøyter, 500 meter kvinner (Eurosport player)

Klokken 12.00 Skøyter – lagtempo, kvalifisering, menn (Eurosport player)

Klokken 12.15: Skiskyting – Fellesstart 15 km, menn (TVNorge)

Klokken 12.56: Curling – Innledende runde, menn: USA – Norge

Norske utøvere

Curling: Markus Høiberg, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Thomas Ulsrud

Freestyle: Øystein Bråten, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal, Felix Stridsberg-Usterud

Alpint: Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud

Ishockey: Lars Haugen, Henrik Haukeland, Henrik Holm, Alexander Bonsaksen, Stefan Espeland, Jonas Holås, Johannes Johannesen, Erlend Lesund, Mattias Nørstebø, Daniel Sørvik, Henrik Ødegaard, Anders Bastiansen, Kristian Forsberg, Ludvig Hoff, Tomm Kristiansen, Ken André Olimb, Mathis Olimb, Mats Rosseli Olsen, Aleksander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Eirik Salsten, Patrick Thoresen, Steffen Thoresen og Mathias Trettenes.

Langrenn: Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo

Skøyter lagtempo: Håvard Bøkko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen

Skiskyting: Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Erlend Bjøntegaard, Lars Helge Birkeland

Skøyter: Hege Bøkko, Ida Njåtun

Favoritter

Curling: Norge har vunnet fire av de seks oppgjørene mot USA, og 11 av 14 mot Danmark. Derfor skal de kunne vinne begge kampene, men de har ikke prestert opp mot sitt beste i mesterskap.

Freestyle: Øystein Bråten er et av Norges største gullhåp før OL. Han tok to X-Games forrige sesong, og siden slopestyleløypen i Sør-Korea er av den tekniske sorten, passer den som hånd i hanske for Bråten. Ferdinand Dahl har også to 2.-plasser i verdenscupen denne sesongen.

Alpint: Henrik Kristoffersen er en av favorittene i storslalåmrennet. Andre navn som er verdt å nevne er Marcel Hirscher og Alexis Pinturault.

Ishockey: Norge har vunnet de tre siste kampene mot Tyskland, og bør dermed vinne i dag.

Langrenn: Norge er favoritt til herrestafetten. Bak Norge kan de russiske utøverne, Finland og Sverige kjempe om medaljene.

Skøyter lagtempo: Norge er en av favorittene bak Nederland, og har gode sjanser for medalje.

Skiskyting: Flere av de norske utøverne er kapable til å kjempe om medaljer og gull. Johannes Thingnes Bø er sammen med Martin Fourcade de største favorittene. Fourcade er nok svært revansjesugen etter fiaskoen på siste skyting på normaldistansen.

Skøyter: Norge har ingen medaljekandidater på skøyter.

Tilbakeblikk

Curling: Curling ble Norges nye yndlingssport da Pål Trulsen og laget hans tok OL-gull i Salt Lake City i 2002. I Vancouver ble det bare nesten, og Thomas Ulsruds lag reiste hjem med sølvmedaljer.

Freestyle: Slopestyle har bare en gang tidligere vært på OL-programmet, og da ble det amerikansk storeslem. De tok alle medaljene, og Joss Christensen havnet øverst på pallen.

Alpint: Norge har bare en gullmedalje fra storslalåm tidligere, og det var da Stein Eriksen tok gull i Oslo i 1982. I Sotsji ble det ingen medaljer, men Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal tok sølv og bronse i Vancouver i 2010.

Langrenn: Selv om det norske herrelaget til tider har dominert langrenn, er det 16 år siden sist stafettjubel i OL. Sverige har vunnet de to siste lekene. Norges siste medalje var i 2010, da de tok sølv. Men i VM har Norge vært suverene. Der har de tatt gull de ni(!) siste mesterskapene.

Skøyter: Norge har aldri tatt medaljer på 500 meter skøyter for kvinner, og heller ikke på lagtempo for menn.

Skiskyting: Emil Hegle Svendsen er regjerende mester på øvelsen fra OL i Sotsji. Det er bare fjerde gangen den er en del av OL-programmet, og Norge har før Svendsens gull bare en bronse fra 2006 i Torino med Ole Einar Bjørndalen.