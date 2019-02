Dette skjer i VM i dag: Disse fire kan gi Norge historisk gullmedalje

Saken oppdateres.

Etter hviledagen i går, er det endelig tid for nye VM-øvelser. Slik ser programmet ut i dag:

15.00: 10 km klassisk for kvinner

16.15: Laghopp kvinner

Nytt distanserenn, nytt renn der Therese Johaug er storfavoritt. Johaug var totalt overlegen på 15 km med skibytte i helgen og kan fort bli det i dag også. Hun har i hvert fall sagt at det er dette løpet hun har sett mest frem til i år. De tre andre på det norske laget er definitivt også sterke nok til å være med i medaljekampen. Ingvild Flugstad Østberg har tatt to medaljer til nå i VM og vil være sulten på sin tredje. Svenskenes medaljehåp Ebba Andersson er også friskmeldt etter å ha måttet stå over skiathlonen.

Etter at langrennskvinnene er ferdig, er det klart for en historisk øvelse i VM. For første gang står laghopp for kvinner på programmet og med verdens beste hopper i Maren Lundby, blir det spennende å se hvor langt opp på listene Norge kan komme. Norge stiller et svært ungt lag, der Lundby, i en alder av 24 år, er den klart eldste.

Disse deltar for Norge

Langrenn: Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng.

Laghopp: Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Ingebjørg Bråten og Silje Opseth.