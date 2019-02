Disse går herrestafetten for Norge

Mente selv at han burde vrakes, men Emil Iversen er tatt ut på stafetten.

Torsdag kjempet det norske kvinnelaget i langrenn seg inn til sølvmedaljer bak Sverige, men allerede i morgen kan Norge ta revansje.

Da er det herrene som skal ut i 4x10 kilometer stafett i Seefeld, og torsdag ettermiddag offentliggjorde landslagstrener Eirik Myhr Nossum laget som skal kjempe om gullet.

Det norske stafettlaget består av Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo.

Vanskelig avgjørelse

Den største overraskelsen er at Emil Iversen skal gå den første etappen. Han mente selv at Tønseth burde få plassen. Tønseth ble nummer fem på 15 kilometer klassisk onsdag, mens Iversen gikk i mål på en tiendeplass, over minuttet bak gullvinner Sundby.

Det var en avgjørelse Nossum synes var veldig vanskelig å ta, men at ærligheten til Tønseth var utslaget. Tønseth er usikker på formen etter den tøffe distansen onsdag.

– Jeg hadde en god prat med begge. Didrik var fryktelig sliten etter 15-kilometeren, og inngangen hans mot det løpet var utrolig tøft. Det har kostet, og jeg er ikke villig til å gamble på en VM-stafett. Han er ærlig på det selv også, og sa at jeg skulle vurdere noen andre enn han, sa Nossum.

– Vet hva han kan

Han sier at Iversen har en tendens til å vrake seg selv i miks-sonen dersom alt ikke har gått etter boken.

– Det tok ikke mange sekundene før han var klar igjen. Jeg vet hva Emil kan på en tikilometer. 15 kilometer enkelstart er noe helt annet enn 10 kilometer fellesstart, sier Nossum.

Mens det var svenskene som var den tøffeste konkurrenten på kvinnesiden, er det Russland som blir den største trusselen for Norge på fredagens stafett. Men Nossum har ikke brukt mange kalorier på research om motstanderne.

– Vi setter opp laget slik vi mener er sterkest. Jeg er veldig godt fornøyd med laget, vi har fire gull så langt med de løperne. Men jeg er enig i at Russland på papiret er vår sterkeste konkurrent, sier Nossum.

Han tror det vil bli gått tøft på de to klassiske etappene, og at flere lag vil forsvinne fra teten. Nossum gleder seg til å sende ut Sjur Røthe på den første fristil-etappen, og håper at Klæbo får gå ut sammen, eller foran, russernes ankermann, Sergej Ustjugov.

– Johannes har fått trent godt, slappet av og fått ny energi. Han hadde en hardøkt på stadion i dag, og det gikk veldig bra, sa Nossum.