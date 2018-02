Reagerer på uttaket til lagsprinten: – Bjørgen burde gått den siste etappen

OL-studio: Vond beskjed for Sverige - rett før stafetten

Sprinttrener Arild Monsen og trener for det norske kvinnelandslaget Roar Hjelmeset presenterte i dag de to lagene som skal gå lagsprinten i OL onsdag.

Marit Bjørgen skal gå sammen med sølvvinner på den individuelle sprinten, Maiken Caspersen Falla.

– Det er de to vi føler oss sikrest på. Marit har levert gode løp i OL, og Maiken fikk en sølvmedalje på sprinten. Maiken har vært vårt sikreste kort på sprint de siste seks-syv årene, så det var ikke så vanskelig å ta ut de to, sier trener Roar Hjelmeset.

De vurderte en periode å sette Bjørgen på siste etappe, men falt til slutt ned på Falla som ankerkvinne.

– Vi har tenkt på ulike varianter. Men jeg tror Falla er en av dem som Nilsson frykter mest, mener Hjelmeset.

– Bedre sjanse med Bjørgen

Rekkefølgen på de to norske kvinnene får Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli til å reagere.

– Uttaket er som forventet. Det er lite å si på de fire som er tatt ut, men jeg mener Bjørgen burde ha blitt satt opp på sisteetappe. Jeg tror Bjørgen har større mulighet til å slå Stina Nilsson i spurt. Hun overbeviste på stafetten og jeg tror hun ville ha gått inn i sisteetappen med større selvtillit enn Falla, sier Løfaldli.

– Jeg ser argumentet med at Bjørgen heller henger med Kalla på førsteetappen enn Falla, men mener Norges sjanser til gull uansett ville ha blitt styrket med Bjørgen på sisteetappen, sier Løfaldli.

Kommentatoren mener at Norge og Sverige må dele på favorittstempelet i kvinneklassen., og trener Hjelmeset innrømmer at Sverige er favoritter før øvelsen.

Sundby foretrukket

Johannes Høsflot Klæbo har vært en selvskreven ankermann på lagsprinten, men det har vært knyttet usikkerhet til hvem som skal gå sammen med gullvinneren fra den individuelle sprinten.

Alle spesialsprinterne reiste hjem fra Pyeongchang tidligere i mesterskapet.

Martin Johnsrud Sundby blir makkeren til trønderen. Det er over ti år siden Sundby sist gikk en lagsprint, og han blir foretrukket foran Klæbos partner i VM-sprinten i Lahti, Emil Iversen.

– Jeg tok ut Martin fordi de to utgjør det beste laget vi kan stille med. Vi ønsket å ta ut to solide utøvere som holder hele dagen, sier sprinttrener Arild Monsen.

Han tror Sverige, Italia og de russiske utøverne er de største utfordrerne til de norske løperne. Martin Johnsrud Sundby fikk beskjed om uttaket allerede etter 15-kilometeren tidligere i mesterskapet.

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli er enig i uttaket av Sundby.

– Både Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Simen Hegstad Krüger kunne ha erstattet Sundby på herrelaget, men min oppfatning er at Sundby er det tryggeste og beste valget. Han viste svakhetstegn på stafetten, men hverken Krogh eller Iversen har bekreftet form, sier Løfaldli.

– Norge er favoritter

Simen Hegstad Krüger har vært medaljekongen for det norske herrelandslaget i OL, og hadde lyst til å gå sprinten. Men han har reist hjem, og landslagsledelsen mente at han hadde for lite erfaring på sprint til å bli makkeren til Klæbo.

– Norge er favoritter blant herrene. Det begrunner jeg med at Klæbo går sisteetappen. Der er han sterkest av samtlige og tåler trolig også noen sekunders avstand frem til teten på sisteetappen, om det skulle bli scenarioet, sier Løfaldli.

Russiske utfordrere

Calle Halfvarsson og Marcus Hellner stiller for det svenske laget på herresiden.

Men de to største utfordrerne for den norske duoen er OAR, eller Olympiske atleter fra Russland. Aleksandr Bolsjunov gikk en fantastisk etappe på stafetten, og Denis Spitsov holdt følge med Johannes Høsflot Klæbo nesten til slutt på ankeretappen.

Italia har også en duo som kan blande seg inn i tetstriden, med Dietmar Nöckler og Fedrico Pellegrino.

Superdueller hos kvinnene

På kvinnesiden får langrennsfans dermed to svært spennende dueller. Charlotte Kalla skal gå for det svenske laget, og tar den første etappen mot Marit Bjørgen.

På den andre etappen, og dermed ankeretappen, skal Maiken Caspersen Falla gå mot Stina Nilsson. Nilsson slo Falla i spurten på den individuelle sprinten.

Og svenskene har selvtilliten i orden før lagsprinten.

– Jeg ville ikke ha møtt Stina i en spurt. Om det er hun og Maiken er jeg rolig, sier Charlotte Kalla til Expressen. Hun mener hennes egen oppgave er å sørge for at Nilsson får mulighet til å spurte om seieren.

Dersom Bjørgen vinner medalje på lagsprinten, blir hun tidenes mestvinnende vinterolympier.

Bak de to skandinaviske favorittene kan USA, Finland og Tyskland kjempe om bronsemedaljen.