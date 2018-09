Disse populære rennene kan NRK miste retten til å vise

Så mye mer må du betale for lån når renta stiger

Saken oppdateres.

TV-rettighetene til alpint, hopp og langrenn arrangert i Østerrike, har en tid vært ute til salgs. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har i større grad latt skiforbund i enkeltland stå for salget av medierettigheter. Nå er det Østerrike som selger, og alt fra hoppukerenn til alpinistenes holmenkolldag i Kitzbühel kan få nye kanaler.

I mange år har det vært NRK som har hatt rettighetene til å vise skisport fra Østerrike på norsk TV. Men nå kan det bli en endring. Det som skjer i Østerrike, kan ligne på det som skjedde i Sveits da TV 2 snappet alle rettighetene til idretter arrangert av FIS (Det internasjonale skiforbundet) i Sveits for noen år siden.

Selv om det er åpent for alle å yppe seg i budkampen, ser det nå ut som de klassiske skirennene blir å se hos en norsk allmennkringkaster.

– Dette har vært en lang prosess hvor nå Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) er kommet i en posisjon hvor de trolig får kjøpe denne rettigheten, og da er vi inne, bekrefter Runar Østmo, rettighetssjef i NRK, til Aftenposten.

To norske konkurrenter

I Norge er det to kringkastere som er medlem av EBU: NRK og TV 2. De kan nå komme i en situasjon hvor de skal konkurrere seg imellom om rettighetene til å vise vinteridrett fra Østerrike på norske skjermer.

Østmo er ganske sikker på at det er EBU som til slutt får tilslaget.

– Og da vil i hvert fall noen av disse konkurransene gå på NRK, sier han.

Det betyr at det må være forhandlinger mellom NRK og TV 2 om hvem som kommer til å vise hva til vinteren.

– Samtidig er jeg jo sikker på at alle i Norge uansett vil få dette på skjermene. Så fort EBU-avtalen er på plass, må vi sette oss ned med TV 2 for å finne ut hvordan dette blir, sier Østmo.

TV 2 kjøper gjerne

TV 2 er mer enn klar til å sende mer vintersport. De har hatt et vinter-OL og sender hver vinter både hopp, langrenn og alpint fra Sveits hvor de altså allerede har rettighetene.

– Vi er alltid interessert i rettigheter i dette markedet, sier Trygve Rønningen som er kanalsjef i TV 2.

Han vil si veldig lite om hvordan det skal forhandles og hvilke posisjoner TV 2 vil innta når det eventuelt skal snakkes om retten til å vise blant annet alpint i Kitzbühel og hoppukerennene i Bischofshofen og Innsbruck.

– Vi har gode tradisjoner i Norge for å samarbeide om sportsrettigheter. Det viste samarbeidet mellom TV 2 og NRK under fotball-VM. Vi er et lite marked med begrensede midler, sier Rønningen.

PS: VM på ski i nordiske grener arrangeres i Seefeld i Østerrike. Disse rettighetene er ikke berørt av den nevnte usikkerheten. Det er NRK som sender ski-VM til vinteren.

Dette er de viktigste rennene som NRK og TV 2 trolig må krangle om:

27.–28. oktober: Verdenscupåpning storslalåm, Sölden herrer/damer

Verdenscupåpning storslalåm, Sölden herrer/damer 21.–23. desember: Kombinert, Ramsau

Kombinert, Ramsau 28.–29. desember: Alpint slalåm/storslalåm, Semmering, damer

Alpint slalåm/storslalåm, Semmering, damer 4. januar: Hoppuka, Innsbruck

Hoppuka, Innsbruck 6. januar: Hoppuka, Bischofshofen

Hoppuka, Bischofshofen 8. januar: Alpint slalåm damer, Flachau

Alpint slalåm damer, Flachau 12.–13. januar: Alpint utfor/super G damer, St. Anton

Alpint utfor/super G damer, St. Anton 25.–27. januar: Alpint utfor/super G/slalåm menn, Kitzbühel

Alpint utfor/super G/slalåm menn, Kitzbühel 29. januar: Alpint slalåm menn, Schladming

Alpint slalåm menn, Schladming 2–3. februar: Hopp damer, Hinzenbach

I tillegg kommer tre runder i verdenscupen snowboard.