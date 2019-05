Disse tenåringene sjokkerte treneren med «russeutfordring». Nå hylles de av norsk OL-gullvinner.

Elin-Marie i FrP mener norsk oljenæring er bra for klimaet

– Jeg ble ganske stum. Så litt irritert. Så ble jeg imponert.

André Nyeng Olsen er trener for Granåsen Skiteam og har ansvar for kombinerttalentene som holder til i Trøndelag.

Natt til 1. mai visste han ingenting da to av hans elever utfordret trondheimsrussen til duell. Mens vennene deres festet og markerte starten på russetiden, tok Jakob Skillingstad og Emil Ottesen fra Heimdal Videregående seg en treningsøkt.

Trente i tolv timer

De utfordret russen på hvem som holdt ut lengst. Festen eller treningsøkten. Kombinertgutta la ut på rulleski i Granåsen klokken 19.30. Da de kom tilbake igjen, hadde de vært innom Stjørdal, Selbu og Jervskogen. Klokka var 07.30.

145 kilometer. Tolv timer.

Det holdt til seier.

– Det føltes godt, men vi holdt på å segne om begge to. Det var godt å legge seg, sier Skillingstad.

«Ute og rulla»

– Vi ville prøve noe nytt. Jeg tviler på at noen andre har prøvd det før, så vi vet ikke om det fungerer, sier Ottesen.

Ideen kom av at flere av vennene deres gledet seg til å «dra ut og rulle» natt til 1. mai. Da bestemte kombinerttalentene seg for at også de skulle ut og «rulle».

Uten russeknuter, DJ Broiler og pils. Men på rulleski med knebeskyttelse og staver.

VM- og OL-gullvinner Jørgen Graabak hyllet stuntet på sosiale medier.

To kombinertløpere fra Heimdal VGS og Granåsen Skiteam bestemte seg for å trene like lenge som russen festet natt til 1. Mai. 🎉

Gikk ut klokken 19:30 30. April, var ute i 12 timer og tilbakela drøye 13 mil (!) på rulleski. Det er rått! 👏 pic.twitter.com/NYL2nbB7KD — Jørgen Graabak (@JrgenGraabak) May 4, 2019

– Det er rått, skriver Graabak på sin Twitter-konto.

Det sa også kombinerttreneren deres. Men først ble han altså irritert.

– Russen syns det var merkelig

– Det var bare et øyeblikk at jeg var irritert, men de hadde ikke snakket med meg om det. Det må planlegges i en treningsplan neste gang. Men det ser ut som at det har gått bra med albuer og alt som kan gå galt, så får vi tilpasse treningen de neste dagene, sier Nyeng Olsen.

– Det er ganske ellevilt. Jeg skjønner ikke at det er mulig å gjennomføre det. Det viser hva som bor i dem. En rå treningskultur, fortsetter kombinerttreneren.

Duoen, som kommer fra Gudbrandsdalen (Ottesen) og Harstad (Skillingstad) skulle egentlig gå helt til Meråker, men gikk feil i mørket. Kanskje like greit.

– Russen syns det var merkelig av oss. Det var en tung, vond og fin tur, sier Ottesen og sier at han kunne gjort stuntet igjen.

– Det var en bra, mental økt, men kanskje ikke noe vi bør gjøre hver uke, sier Skillingstad.

– Føltes ut som vi var bakfulle

Gutta fikk uansett ros av russen.

– Da vi kom frem føltes det ut som vi var bakfulle. Men det var med god samvittighet, sier Skillingstad.

– Bakfull? Du har vel ikke drukket før?

– Neida. Ikke som jeg kan huske i hvert fall, ler nordlendingen.