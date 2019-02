Dobbelt norsk i stjernens siste renn: – Den perfekte avslutningen for Aksel

Saken oppdateres.

Svindal måtte vente en ekstra time på å sette utfor i VM-bakken etter utsettelser på grunn av tåke, men fikk til slutt sette karrierepunktum i snøværet i Åre. Han kjørte inn kun to hundredeler bak lagkamerat Jansrud.

– Det er fair dette. I OL i fjor, var det jeg som var foran. Jeg kom i mål og så at det var 65 hundredeler ned til tredje. Da tenkte jeg at her ligger alt til rette for at dette blir et helvetes show, sa Aksel Lund Svindal til NRK.

– Dette er gøy, synes jeg. To hundredeler raskere, med delt gull, det hadde vært helt ideelt, smilte sølvvinneren.

Svindal og Jansrud fikk en drømmedag med dobbelt norsk. Det var Jansruds første VM-gull.

– Det er en veldig emosjonell dag. Jeg skal nyte det, sa han til speakeren i målområdet.

– Jeg har hatt noen fine stunder i min karriere, og dette har vært noe jeg har manglet. Jeg vil også si at jeg har delt podiet med Aksel en del ganger, og å gjøre det som verdensmester i hans siste renn, det er en ære. Det er en perfekt dag, la han til.

Duoen hylles

Tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt mener Svindals avskjed ikke kunne blitt bedre.

– Dette kunne vi bare drømme om. Det er den mest perfekte avslutningen for Aksel, og det spiller ingen rolle hvem som er én og to. Det er et utrolig flott punktum. Det er idrettshistorie, sa NRK-eksperten.

– Det er fantastisk. De gjør en sterk prestasjon sammen. Det er en krevende dag hvor det kunne gått i alle retninger. Det er veldig sterkt levert av laget, sa sportssjef Claus Ryste.

Østerrikske Vincent Kriechmayr tok bronsen.

Svindal hadde startnummer ni i sitt siste renn, og det var lagkamerat Jansrud som ledet klart da Svindal startet.

Svindal var best på toppen og ledet med åtte hundredeler ved første passering, men ved neste mellomtid var han to hundredeler bak.

Neste passering viste 10 hundredeler i Jansruds favør, og i mål var Svindal bare to hundredeler bak lagkameraten da han kjørte inn til annenplass.

Den regjerende verdensmesteren Beat Feuz kjørte inn til foreløpig bronseplass fra startnummer 15, men han var 0,44 sekunder bak Jansrud. Like etter tok Kriechmayr over tredjeplassen.

Kjetil Jansrud Dette er alpinisten Kjetil Jansrud: * Født: 28. august 1985 (33 år) * Klubb: Peer Gynt * Meritter: * OL: 1 gull (super-G 2014), 2 sølv (storslalåm 2010, utfor 2018), 1 bronse (utfor 2014) * VM: 1 gull (utfor 2019), 2 sølv (kombinasjon 2015 og super-G 2017) * Verdenscupen: 20 seirer (10 i super-G, 8 i utfor, 1 i parallellslalåm, 1 i kombinasjon) * Aktuell: Tok VM-gull i utfor lørdag. (NTB)

Super-G-vinner Dominik Paris klarte ikke tukte nordmennene i tet.

Aleksander Aamodt Kilde blandet seg heller ikke inn i medaljekampen fra startnummer syv. Han ble nummer åtte.

– Det er helt fantastisk. Hatten av for både Kjetil og Aksel. At Jansrud tar seieren er stort nok, men Aksel leverer. Det er helt vanvittig, sa Kilde til NRK.

Adrian Smiseth Sejersted ble 14. mann. Han hyllet lagkameratene etter dobbeltseieren.

– De er de to råeste i dag. De er i en egen liga og er best når det gjelder. I denne korte løypa er det utklassing, sa Sejersted.

Rennet markerte slutten for en stor idrettsmann.

Værtrøbbel

Svindal var på jakt etter sitt tredje VM-gull i utfor. Det er det ingen som har klart tidligere.

Nordmannen har også et OL-gull i disiplinen.

Aksel Lund Svindal Dette er alpinisten Aksel Lund Svindal: * Alder: 36 år (født 26. desember 1982) * Klubb: Nero * Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001 * Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 2 sølv (kombinasjon 2005, utfor 2019), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009. * Alvorlige skader: Kuttskade i setemuskelen (2007), akilles (2014), korsbånd og menisk (2016). * Aktuell: Kjørte sitt siste renn i karrieren lørdag. (NTB)

Svindal kjørte super-G tidligere i mesterskapet i Åre, men fikk det ikke til å stemme og havnet helt nede på 16.-plass.

Varierende værforhold i VM-bakken i Åre skapte usikkerhet om Aksel Lund Svindals siste renn i karrieren.

Rennet skulle egentlig starte kl. 12.30, men rett før start ble rennet utsatt med en halvtime på grunn av tåke, før rennet ble flyttet ytterligere en halvtime.

Det snødde også kraftig i Åre natt til lørdag, og det førte til at juryen tidligere i dag kortet ned løypa fra 3122 meter til 2172 meter. Rennet gikk dermed fra bakkens super-G-start.