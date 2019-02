Dopingmistenkt VM-utøver tatt med nål i armen: – Nesten ikke til å tro

VM-løper ble avslørt midt under bloddoping.

Saken oppdateres.

Fem langrennsløpere fra Østerrike, Estland og Kasakhstan ble pågrepet mistenkt for doping da politiet onsdag gjennomførte en razzia under ski-VM i Seefeld.

Totalt er ni personer pågrepet i saken, hvorav fire er tyske bakmenn. Politiet hevder å ha sprengt en stor internasjonal dopingring som har vært virksom i minst fem år.

Under en pressekonferanse i Innsbruck, som ble avholdt samtidig med at Martin Johnsrud Sundby gikk inn til VM-gull på 15 kilometer klassisk, fortalte Dieter Csefan og Hansjörg Mayr fra østerriksk politi at aksjonen ble gjennomført etter omfattende etterforskning og spaning.

– Sammen med våre kolleger i München har vi etterforsket én tysk medisiner. Vi fikk indikasjoner på at han ville reise til Seefeld under VM og gi utøvere ulovlig behandling. Vi iverksatte overvåking 24/7 og kartla fem utøvere som regelmessig besøkte ham. Én av dem ble tatt på fersk gjerning mens han fikk blodoverføring, ble det opplyst.

120 politifolk var involvert i onsdagens aksjoner.

Tysk og østerriksk politi har i flere måneder etterforsket mistanker mot en gruppe med base i Erfurt som i flere år skal ha hjulpet eliteutøvere med bloddoping. Onsdag ble det aksjonert på 17 steder i de to landene, i en aksjon med navnet «Aderlass» (årelating).

To av hjemmenasjonen Østerrikes langrennsløpere ble pågrepet etter en razzia på lagets hotell. Også to utøvere fra Estland og én fra Kasakhstan er pågrepet.

– Ikke til å tro

Den anerkjente norske dopingjegeren Inggard Lereim (77) er svært skuffet etter at ski-VM ble truffet av en dopingbombe.

En løper skal ha blitt avslørt mens han var midt i prosessen med å bli tilført blod på et hotell i Seefeld.

– Vi har overvåkingsmateriale som viser at fem utøvere har vært i kontakt med en lege og hans medarbeider både før og under VM, sa Dieter Csefan fra politiet på pressekonferansen.

– Dersom dette viser seg å være blodmanipulering gjort på løperhotellet, så er det jo helt utrolig. Hvordan noen kan våge å gjøre noe slik med de oppdagelsesteknikker som finnes i dag, er nesten ikke til å tro. Det kan kanskje være i desperasjon for å lykkes i hjemme-VM, sier Lereim til NTB.

– Fryktelig trist

Saken etterforskes som organisert kriminalitet, og totalt er ni personer pågrepet.

Lereim har kjempet mot doping og jaktet juksemakere i nesten 50 år.

– Jeg synes bare at dette er fryktelig trist og at mistankene om doping kaster skygger også over dette mesterskapet. Så blir det spennende å se hvor omfattende dette nettverket som er avslørt er, og hvilken innblanding det er fra tyske leger, sier Lereim til NTB.