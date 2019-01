Drømmen om pallplass knust etter vanskelige forhold: – Jeg blir ordentlig provosert

Saken oppdateres.

Andreas Stjernen lå på tredjeplass i Hoppuka før søndagens renn i Bischofshofen, som var det siste i denne sesongens utgave av den tradisjonsrike konkurransen.

Sammenlagtleder Ryoyu Kobayashi virket på forhånd umulig å tukte, men Stjernen håpet nok å kunne ta annenplassen fra Markus Eisenbichler.

Men Stjernen fikk en svært vanskelig start på rennet. 30-åringen landet bare på 120 meter i første omgang.

NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen mente Stjernen var uheldig med forholdene.

– Det kjentes tungt ut. Det var ikke noen god følelse, sa Stjernen til NRK etterpå.

Og da Eisenbichler hoppet hele 137 meter, var Stjernen parkert i kampen om annenplassen. Da handlet alt om å berge pallplassen sammenlagt.

Men da Stjernen skulle sette utfor i andre omgang, var forholdene like ille, eller verre.

Hoppet hans på 118 meter knuste håpet om pallplass i Hoppuka.

– Det er blant de dårligste og verste forholdene jeg har sett så langt i konkurransen. Jeg blir ordentlig provosert, sa NRK-ekspert Remen Evensen, som mente juryen gjorde feil i å sende det norske sammenlagthåpet utfor.

– Hans egen feil

Stjernen endte til slutt på 24. plass i Bischofshofen, noe som førte til at det ble syvendeplass sammenlagt.

Landslagssjef Alexander Stöckl var ikke enig i at Stjernen ble felt av forholdene.

– Det er hans egen feil. Han ble altfor offensiv, sa Stöckl til NRK.

En skuffet Stjernen var enig i at han kunne hoppet bedre, men sto fortsatt fast på at han skulle ønske at han hadde hoppet under bedre forhold.

Kobayashi med «Grand Slam»

Kobayashis to hopp, på 135 og 137,5 meter, sikret både sammenlagtseieren og seier i rennet. Dermed vant japaneren alle rennene i denne sesongens utgave av Hoppuka. Han fikk selskap på sammenlagtpallen av Eisenbichler og Stephan Leyhe.

Halvor Egner Granerud ble et lite norsk lyspunkt med sin sjetteplass i rennet. Robert Johansson endte som nummer åtte, Johann André Forfang nummer 16 og Robin Pedersen nummer 17.

Anders Fannemel og Daniel-André Tande kom seg ikke videre til finaleomgangen.