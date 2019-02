Eide rørt til tårer etter VM-bronsen: - Jeg skulle ønske Ida var her med meg

– Jeg er veldig, veldig rørt. Det er nesten ikke til å skjønne at jeg står her i dag, sier Mari Eide.

SEEFELD: Mari Eide mistet søsteren Ida i høst. Torsdag gikk hun - litt uventet - inn til VM-bronse på sprinten.

Etterpå ble hun intervjuet av NRK.

– Jeg skulle ønske Ida var her med meg, sa hun, før hun brøt ut i tårer.

– Hele familien er her i dag og ser. Vi har prøvd hver dag å få mening i livet. At jeg får medalje her i dag hadde jeg aldri trodd, sier Eide.

Mari Eide Født: 18.11.1989 Langrennsløper på det norske landslaget. Klubb: Øystre Slidre IL Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Meritter: VM-bronse sprint, verdenscupseier i teamsprint, 3. plass i teamsprint i 2019, 4. plass sprint og 11. plass på distanse. NM sølv- og bronse.

– Klarer å takle den

Jenta fra Beitostølen forteller at hun har klart å kjenne på det normale livet igjen. Det var tungt i mange måneder etter at søsteren døde. Da hun ble intervjuet av Aftenposten under NM i Meråker i starten av februar, sa hun dette:

– Jeg har fått litt mer rutine og klarer å kjenne igjen sorgen og klarer å takle den. Jeg vet når den kommer og passer på ikke å bli for sliten, sier hun.

Hun har brukt tid på å finne seg selv igjen. Noen ganger er ting vanskeligere enn man har sett for seg, konstaterer landslagsløperen.

Har vært tålmodig

Hun utsatte sesongstarten og sto over Beitostølen på hjemplassen i november.

Deretter ventet hun med å delta i verdenscupen til Davos måneden etter.

Der møtte hun mange internasjonale konkurrenter og venner i skimiljøet for første gang etter søsterens bortgang.

– Jeg følte at de var veldig usikre på hvordan de skulle henvende seg til meg. De gikk på tå hev rundt meg.

Litt lettere ble det da hun hadde unnagjort sesongdebuten. Deretter falt én og én brikke på plass. Etter det ble det gradvis små steg i riktig retning.

I VMs åpningsøvelse hadde hun både flaks og var dyktig. Hun karret seg videre da andre falt. Og i mål kunne hun juble for bronsen.

Denne sesongen har hun lagt opp løpet og livet sitt smart.

Deltagelse i et distanserenn- og to sprintrenn i Tour de ski ble forberedelse til lagsprint i Dresden i midten av januar. Der kom hun og makker Maiken Caspersen Falla på pallen, med to svenske lag foran seg.

Det ble en oppmuntring løperen fra Øystre Slidre trengte. I Otepää fikk hun prøve seg i sin første klassisk sprint.

Utøverne gikk på tå hev rundt henne

– Jeg merker at det har gått bedre enn jeg hadde håpet og trodd på. Jeg har etter planen vært tålmodig og ikke stresset så mye.

Eide ble uttatt til forrige VM i Lahti og siste OL i Pyeongchang. Uten å få gå en eneste meter i konkurranse.

Men det gjorde hun nå, og i kveld får hun en etterlengtet VM-medalje.

Den kommer til å bli feiret som gull.

– Sjelden man får noe mer tilfredsstillende

Landslagstrener Geir Endre Rogn synes det var veldig spesielt å få oppleve Eides bronsemedalje.

– Vi har pratet mye om dette gjennom høsten og Mari har nok ikke helt trodd på medalje, men jeg tror at hun har fått et håp om det etter hvert som formen kom, sier Rogn og legger til:

– Det er sjelden at man får noe mer tilfredsstillende enn dette som trener.

Han er full av lovord om hvordan Eide har taklet den tunge tiden og kommet seg tilbake på toppnivå.

– Hun har hatt en veldig tøff høst og perioder i vinter. Det er ekstremt imponerende at hun kom seg hit. Hun har gjort alt riktig, sier han.