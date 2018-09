Erkerivaler i OL – nå har de giftet seg

Saken oppdateres.

I 1998 kom ishockey for kvinner på OL-programmet for første gang. Siden har to nasjoner dominert.

Fem av de seks OL-finalene har nemlig blitt utkjempet mellom Canada og USA.

Amerikanske Meghan Duggan (31) og canadiske Gillian Apps (34) var på hver sin side av den bitre rivaliseringen.

Siden de barket sammen første gang på isen, har imidlertid forholdet fått en helt annen dimensjon.

Hockeyrivalene fant kjærligheten – og lørdag giftet de seg i delstaten Maine i USA.

– Den mest utrolige dagen i hele livet mitt, skrev Duggan på sin Instagram-konto.

– Ekte kjærlighet overvinner rivalisering

Den uvanlige kjærlighetshistorien er et par år gammel. Meghan Duggan flyttet til Boston for å spille for laget Boston Pride. Det var under 2016–17-sesongen at hun fant tonen med Apps.

Canadiske Apps hadde nemlig avsluttet sin aktive karriere og begynt å jobbe som assistenttrener for hockeylaget til Boston College.

Etter å ha kjempet innbitt mot hverandre i fem VM og to OL, innledet de altså et forhold.

– Ekte kjærlighet overvinner selv de største rivaliseringene. Bare spør Meghan Duggan, skriver det amerikanske hockeyforbundet i en artikkel.

Ikke første gang

Det er faktisk ikke første gang USA-Canada-rivaliseringen ender i en kjærlighetshistorie.

Caroline Ouellette, Canadas lagkaptein under 2014-OL, og Julie Chu, tidligere lagkaptein for USA, fortalte at de hadde fått en datter sammen i november i fjor.

Uansett får giftermålet til Duggan og Apps stor oppmerksomhet i USA og Canada.

De to hockeyspillerne har merittlisten som utfyller hverandre. For mens det er Duggan som har flest VM-titler (7), kan Apps se tilbake på flest OL-triumfer (3).