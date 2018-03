Et av historiens mest absurde mål ble scoret i natt. Kommentatoren måtte bare le.

Kristoffer kjører egen stil: - Alle kompisene mine synes det er stygt her

Saken oppdateres.

Se den absurde scoringen i videovinduet over!

CAROLINA HURRICANES-ARIZONA COYOTES 6–5

I natt ble et av historiens merkeligste mål scoret i NHL. Den unike situasjonen oppsto i oppgjøret mellom Carolina Hurricanes og Arizona Coyotes.

I noen sekunder ante ikke spillerne hvor pucken ble av. Men mysteriet hadde en naturlig forklaring.

Det hele startet med at Carolina-keeper Cam Wards gikk bak eget mål for å stoppe den i utgangspunktet ufarlige pucken. Da satte pucken seg fast i Wards’ høyre skøyte. Problemet var at han ikke merket det.

Derfor rygget målvakten forfjamset tilbake til egen målgård og satte seg på kne. Da passerte begge Wards’ skøyter – og dermed også pucken – mållinjen. Dermed hadde ikke dommerne annet valg enn å dømme mål.

– Det sykeste jeg har vært med på

Da dommerens beslutning ble kjent, brøt kommentatorene på amerikansk TV ut i latter.

Arizona-back Alex Goligoski ble kreditert som målscorer uten en gang å ha truffet målet.

Hendelsen ble naturligvis en «hit» på amerikanske nettsider og i sosiale medier.

– Jeg har aldri sett noe lignende, og jeg kommer heller aldri til å gjøre det. Det er det sykeste jeg har vært med på, sa Carolina-spiller Elias Lindholm til Expressen etter kamp.

Det mildt sagt merkelige målet fikk ingen betydning for kamputfallet, Carolina vant kampen 6–5.

Goligoski scoret to mål i kampen, men det store samtaleemne i PNC Arena i Raleigh var naturlig nok hans første scoring.

– Det må være første gang dette skjer. Ingen visste hvor pucken var. Alle tenkte «hva skjer nå?». Det var veldig bisart, sa Carolina-trener Bill Peters til NHLs nettsider.

