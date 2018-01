Fannemel håper pallplassen kan fikse et stort problem: – Jeg må klare meg på oppsparte midler

Saken oppdateres.

Selv om Kamil Stoch hoppet 139,5 meter og tok sin andre seier på rad, var det Anders Fannemel som nordmennene jublet for. Han endte på tredjeplass etter tyske Richard Freitag.

– Det er det som er drømmen, sa utøveren fra Hornindal før rennet i Oberstdorf.

Han tenkte på det å komme på pallen. Hittil har det vært 4.-plasser som best både i 2014 og 2015.

Mangler sponsor

Det som skjedde med ham var så befriende, han var så glad, og jublet både inni og utenpå. Men det spesielle med Fannemel er at han ikke har en eneste sponsor.

– Jeg må klare meg på oppsparte midler fra de gode årene, sier mannen som også har hatt verdensrekorden i skiflyvning.

Fannemel forteller at han har lyst på fast inntekt, men innser at det er vanskelig.

– Jeg har hatt lokale sponsorer som har støttet meg da jeg var yngre. Da jeg kom på A-laget ble det borte. Det finnes mange å sponse i Norge. Sånn sett er vi ikke så store profiler, tror jeg, smiler han.

Fannemels plan for å fikse inntektene er å hevde seg i renn. Sånn sett passet tredjeplassen utmerket. Det gir noen gryn fra FIS.

– Nå burde jo bedrifter i Hornindal og der omkring gå sammen og gi Fannemel den økonomiske støtten han fortjener, sier NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen.

Har stått utenfor

Fannemel er en veteran i hoppukesammenheng, med i sin sjette hoppuke på rad.

De siste årene han har sett mange norske storheter briske seg på pallen i denne turneringen, som Anders Jacobsen, Anders Bardal, Rune Velta og Daniel André Tande.

Men han har bare vært der nesten selv.

Fikk det til fra start

Nå leverte han det beste hoppet i den norske leiren i 1. omgang (132,5 meter), som ga 5. plass. Da ledet Kamil Stoch.

Det ble tøft på slutten av rennet, for vinden var for sterk, så de to siste på bommen, Tilen Bartold og lederen Kamil Stoch, måtte vente lenge.

Fannemel var spent. Det var også Andreas Stjernen, som til slutt endte på 6.-plass. Johann Forfang endte som nummer ni.

Totalt sett et godt resultat for nordmennene, men for Fannemel ble det virkelig høydepunkt. 136,5 meter i finalen viste at han er i form.

Mandagens gode resultat gjør at Fannemel ligger på 5.-plass i sammendraget.

Mange norske hoppere leverte oppløftende hopp denne gangen.

Foruten Fannemel, Stjernen og Forfang, ble Daniel André Tande (15), Halvor E. Granerud (16) og Robert Johansson (17).

– Det var fantastisk. Jeg har gått og lett etter et slikt hopp siden starten av Hoppuka, sa Tande da han ble intervjuet av NRK etter finalehoppet på 139 meter.

Det er umulig ikke å legge merke til når Tande er fornøyd og når han bommer. For han var ikke seg selv i Oberstdorf eller det første rennet i Garmisch-Partenkirchen. Men alle vet at han kan.

Så sent som siste sesong holdt Tande på å vinne hele Hoppuka. Han triumferte nettopp i Garmisch-Partenkirchen, og deretter i Innsbruck. Uten tull med bindingen i Bischofshofen, hadde han vunnet Hoppuka. Det ble det tredjeplass.

Nå ønsker han også å vise seg frem på de to siste rennene. Men hoppuka totalt er kjørt for nordmennene. Polske Kamil Stoch har tatt et bra grep om den, men han skal levere fire nye gode hopp for å holde helt inn.

Nede i en bølgedal

For østerrikerne er det imidlertid krise. Stefan Kraft, som har vunnet hoppuka tidligere, kom ikke engang med til finalen.

I storhetstiden tok Østerrike syv totalseire i Hoppuka på rad.

Landslagstrener Heinz Kuttin har fått mye kritikk og ligger tynt an.

Nå ble Gregor Schlierenzauer best på 19. plass, og det før sirkuset forflytter seg nettopp til Østerrike og Innsbruck. Men tirsdag er det hviledag.