Fikk klager fra alle kanter: Hotellvakt stoppet de norske snowboardguttas bandøvelse

PYEONGCHANG: – Vi var i Denver (USA) natten før vi skulle hit, og der kjøpte Mons seg en saksofon. Vi bodde på rom sammen, og jeg spilte gitar mens han prøvde seg på saksofonen. Etter tre kvarter kom resepsjonisten på hotellet og sa at «nå må dere faktisk legge bort instrumentene. Jeg har fått klager fra naboene på begge sider, og over og under». Så det ble en kort affære der, avslører Bergrem med en latter overfor Adresseavisen.

Klæbyggen poengterer at Røisland slett ikke kan spille saksofon foreløpig, men at han lærer fort.

– Torgeir er veldig flink på gitar. Jeg er ikke så veldig musikalsk, men jeg må prøve å lære meg da. Så vi har et lite band på gang. VI trenger bare en vokalist og litt sånn, så er vi i mål, sier Røisland selv.

Fire av fire

Det norske snowboardlaget imponerte stort på kvalifiseringen i slopestyle natt til lørdag. Alle tok seg videre til finalen, og det burde sende stemningen i taket i deltakerlandsbyen foran finalen natt til søndag norsk tid.

Der har de aspirerende musikerne noe friere tøyler enn på hotellet i Colorado.

– Den eneste beskjeden vi har fått er at hopperne legger seg klokken tolv, og forsøker å sove til tolv på dagen. Etterpå er det klarsone, men jeg prøver å ikke spille for mye. Det blir kanskje en halvtime hver dag, sier Røisland.

Bergrem, derimot, legger ikke skjul på at det kommer enkelte reaksjoner fra de andre i den norske leiren også under OL.

– Vi har fått noen meldinger om at «nå begynner det å bli seint, gå og legg dere». Men utover det har vi fått ganske god respons, sier han.

Det er imidlertid ikke gitt at de som reagerer får ønskene sine oppfylt.

– Neeei, vi er ganske dårlig til å høre på folk, vet du. Vi gjør bare det vi føler for, sier Bergrem muntert.

Åpner for minikonsert

Nå er planen å få med seg både Marcus Kleveland, som vant sitt kvalifiseringsheat natt til lørdag, inn i bandet.

– Han lager litt beats på dataen sin, og er litt mer nymotens. Vi tenker å få ham til å lage en beat, så skal jeg spille gitar og Mons saksofon oppå der. Kanskje kan vi få Ståle (Sandbech, journ.anm.) på vokal eller munnspill, spekulerer Bergrem.

Det blir ikke aktuelt ifølge Sandbech selv. Sølvmedaljevinneren fra Sotsji-OL setter seg selv som manager.

– Det er jeg som skal styre pengene, sier han.

Bandsjef Bergrem er ikke fremmed for at de kan slå til med en aldri så liten minikonsert i løpet av lekene i Pyeongchang.

For etter slopestylefinalen skal ikke de norske snowboarderne i aksjon før Big Air-konkurransen i avslutningshelgen.

– Det hadde vært noe. Jeg stemmer ja. Jeg må bare få med resten, men det klarer jeg. Må bare bruke litt storebrorpoeng, så blir det bra, det, sier lagets eldstemann.