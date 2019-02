Før VM-comebacket lørdag: – Johaug den største favoritten som noen gang har vært

Saken oppdateres.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn kaller Therese Johaug tidenes mesterskapsfavoritt i langrenn. Ernst Lersveen bruker ordet «unikt» og tror konkurrentene er livredde.

Lørdag går Johaug sitt første mesterskapsløp (15 kilometer med skibytte) internasjonalt på 1456 dager.

Det er ikke mange konkurranser de siste vel 40 årene Bjørn ikke har full kontroll på.

Han bruker nesten fem minutter på å «skanne» sitt eget hode før han overfor NTB slår fast: Ingen i moderne tid har hatt et så sterkt favorittstempel på seg i VM eller OL.

– På distanserennene spesielt er nok Therese den største favoritten som noen gang har vært. Marit Bjørgen var også stor i Oslo i 2011, men nok ikke helt like tung. Da var det i utgangspunktet Justyna Kowalczyk man fryktet mest. Og så slo jo også Johaug gjennom i løpet av det mesterskapet, sier Bjørn.

– Akkurat nå er rett og slett Therese Johaug bedre enn alle de andre. Hvis hun gjør et løp noe i nærheten av potensialet sitt, så er det ingen som kan slå henne.

– Det har vært store favoritter før også. Da VM gikk i Seefeld i 1985, var Gunde Svan nesten på høyde med Johaug i dag.

Borte

– Grunnen til at Johaug nå er så gedigen favoritt, er også at de som har hatt samme kapasitet de siste årene, er borte. Bjørgen har lagt opp og Kowalczyk nesten lagt opp.

– Therese har vært såpass overlegen i alle intervallstart-løp denne sesongen. Der skal de ikke kunne følge henne. Håpet for de andre (i fellesstart) er at føret blir raskt slik at man kan henge med, litt som i sykkel, og ta spurten. For er det noe Johaug har en svakhet i, så er det spurten hvis hun blir presset, sier Bjørn.

Unikt

Ernst Lersveen (TV 2) har fulgt langrenn på toppnivå i godt over 40 år.

– Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard og alt det der. Aldri har noen i forkant av et mesterskap, vært så suveren som Johaug denne gangen.

– Dette er helt unikt. Det er tidenes største favoritt, og jeg er sikker på at hun tar tre individuelle gull. Så er det opp til lagvenninnene på stafetten, sier Lersveen.

– Jeg tror også konkurrentene kommer til å konsentrere seg om sølvet i distanserennene. Jeg tror rett og lett de ikke tør å henge på Johaug i frykt for å sprekke.

